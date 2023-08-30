En düşük emekli maaşı için 2 farklı ihtimal!

SEYYANEN ARTIŞ OLABİLİR Mİ? Ben burada da yine yüzde 50 ihtimal görüyorum. Ara zam yapılırsa ve burada 7500 TL, refah payı artışı ile birlikte 10 bin TL’ye sabitlenebilir. Ya da en düşük emekli maaşına zam yapılmaz, diyelim ki ocak ayında memurlara yapılacak zam yüzde 40 iken, emeklilere yüzde 50 oranında bir zam yapılabilir. Çalışmalar şu anda başlatıldı. Nihayetlendirilmesi süreci var. Bu noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belli bir politikası var. Bu politikaya uyum sağlamak zorunda. Şu anda ara zam ihtimali yüzde 50 olarak gözüküyor. Seyyanen artış olabilir, sorunun çözülmesi için ihtimallerden bir tanesi de seyyanen artış. Ben yılbaşında emekliye seyyanen zam yapılabileceğini düşünüyorum.