En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

Savunma ve havacılık sektöründe küresel ölçekte önemli bir başarıya imza atan Türkiye, 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak dünyada 8'inci sıraya yerleşti. Bu derece, Türk savunma sanayii için küresel sıralamalarda bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Raporda yer alan analizlerde; Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı artışa özel vurgu yapıldı.