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En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

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En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

Uluslararası savunma pazarlarının nabzını tutan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi'nin 2025 sonu verilerine göre hazırladığı küresel askeri ihracat raporu, Türkiye'nin savunma alanındaki devasa sıçramasını tescilledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin zirvedeki yerini koruduğu raporda, yerli İHA'lar, SİHA'lar ve mühimmat teknolojileriyle pazar payını katlayan Türkiye 4,2 milyar doları aşan ihracatıyla dünyada 8'inci sıraya yerleşti. Tarihinin en yüksek askeri ihracat başarısına imza atan Türkiye'nin bu tırmanışı, küresel güç dengelerinde elini güçlendiren en kritik eşiklerden biri oldu.

#1
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

Uluslararası savunma pazarlarındaki dengeleri ortaya koyan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi (CAAM), 2025 yılı sonu verilerine dayanarak hazırladığı küresel askeri ihracat raporunu yayımladı. Raporda, ABD 44,6 milyar dolarlık devasa hacmiyle zirvedeki yerini korurken, Türkiye’nin son yıllarda yakaladığı ivmeyle listelerde kaydettiği hızlı tırmanış dikkat çekti.

#2
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

Savunma ve havacılık sektöründe küresel ölçekte önemli bir başarıya imza atan Türkiye, 2025 sonu itibarıyla 4 milyar 230 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşarak dünyada 8'inci sıraya yerleşti. Bu derece, Türk savunma sanayii için küresel sıralamalarda bugüne kadar ulaşılan en yüksek konum olarak kayıtlara geçti. Raporda yer alan analizlerde; Almanya, Güney Kore ve Türkiye'nin ihracat grafiklerindeki istikrarlı artışa özel vurgu yapıldı.

#3
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları (İHA/SİHA), kara araçları, mühimmat teknolojileri ve deniz platformları alanındaki pazar payını her geçen gün artırdığı ifade edildi. Küresel askeri ihracat listesinin ilk üç sırasını ABD, Rusya ve Almanya paylaşırken, son yıllarda geliştirdiği yerli teknolojilerle yükselişini sürdüren Türkiye, ilk 10 içerisindeki yerini sağlamlaştırarak küresel pazardaki ağırlığını bir kez daha kanıtladı. Küresel ölçekte en çok savunma sanayi ihracatı yapan 10 ülke:

#4
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

10- Çin 2.970 milyar dolar.

#5
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

9- İspanya 3.476 milyar dolar.

#6
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

8- Türkiye 4.230 milyar dolar.

#7
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

7- İtalya 5.225 milyar dolar.

#8
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

6- İsrail 5.995 milyar dolar.

#9
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

5- Fransa 8.630 milyar dolar.

#10
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

4- Güney Kore 8.779 milyar dolar.

#11
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

3- Almanya 8.903 milyar dolar.

#12
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

2- Rusya 15 milyar dolar.

#13
Foto - En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı

1- ABD 44,603 milyar dolar.

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