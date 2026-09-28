En çok savunma sanayii ticareti yapan ülkeler belli oldu: Dünya devlerini sollayan Türkiye listede ok gibi fırladı
Uluslararası savunma pazarlarının nabzını tutan Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi'nin 2025 sonu verilerine göre hazırladığı küresel askeri ihracat raporu, Türkiye'nin savunma alanındaki devasa sıçramasını tescilledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin zirvedeki yerini koruduğu raporda, yerli İHA'lar, SİHA'lar ve mühimmat teknolojileriyle pazar payını katlayan Türkiye 4,2 milyar doları aşan ihracatıyla dünyada 8'inci sıraya yerleşti. Tarihinin en yüksek askeri ihracat başarısına imza atan Türkiye'nin bu tırmanışı, küresel güç dengelerinde elini güçlendiren en kritik eşiklerden biri oldu.