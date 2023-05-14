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En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

2023-05-14 10:39:42
En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

#1
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

İşte müslümanların yaşadığı ülke nüfusları... En çok hangi ülkede müslüman yaşıyor? Soruların yanıtı galerimizde...

#2
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

1-Endonezya Müslüman nüfusu: 207,000,105 Müslüman oranı: 88.20%

#3
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

2-Pakistan Müslüman nüfusu:159,799,666 Müslüman oranı: 97%

#4
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

3-Hindistan Müslüman nüfusu: 151,402,065 Müslüman oranı: 13.4%

#5
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

4-Bangladeş Müslüman nüfusu: 132,446,365 Müslüman oranı: 88%

#6
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

5-Mısır Müslüman nüfusu: 70,530,237 Müslüman oranı: 85%

#7
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

6-Türkiye Müslüman nüfusu: 68,963,953 Müslüman oranı: 99%

#8
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

7-Nijerya Müslüman nüfusu: 64,385,994 Müslüman oranı: 45%

#9
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

8-İran Müslüman nüfusu: 64,089,571 Müslüman oranı: 98%

#10
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

9-Cezayir Müslüman nüfusu: 32,999,883 Müslüman oranı: 99%

#11
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

10-Fas Müslüman nüfusu: 32,300,410 Müslüman oranı: 99%

#12
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

11-Afganistan Müslüman nüfusu: 31,571,023 Müslüman oranı: 99%

#13
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

12-Suudi Arabistan Müslüman nüfusu: 26,417,599 Müslüman oranı: 100%

#14
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

13-Sudan Müslüman nüfusu: 26,121,865 Müslüman oranı: 65%

#15
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

14-Irak Müslüman nüfusu: 25,292,658 Müslüman oranı: 97%

#16
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

15-Özbekistan Müslüman nüfusu: 23,897,563 Müslüman oranı: 89%

#17
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

16-Etiyopya Müslüman nüfusu: 22,533,500 Müslüman oranı: 31.2%

#18
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

17-Rusya Müslüman nüfusu: 21,513,046 Müslüman oranı: 15%

#19
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

18-Yemen Müslüman nüfusu: 20,519,792 Müslüman oranı: 99%

#20
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

19-Çin Müslüman nüfusu: 19,594,707 Müslüman oranı: 1.5%

#21
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

20-Suriye Müslüman nüfusu: 16,234,901 Müslüman oranı: 88%

#22
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

21-Malezya Müslüman nüfusu: 14,467,694 Müslüman oranı: 60.4%

#23
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

22-Tanzanya Müslüman nüfusu: 12,868,224 Müslüman oranı: 35%

#24
Foto - En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

23-Mali Müslüman nüfusu: 11,062,376 Müslüman oranı: 90%

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