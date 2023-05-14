En çok Müslüman hangi ülkede? Çok şaşırtan sonuçlar İşte o ülke birinci sırada

AK Parti Milletvekili adayları 2023: 28. Dönem İzmir, Ankara, İstanbul Milletvekili adayları kimler oldu?
İşte müslümanların yaşadığı ülke nüfusları... En çok hangi ülkede müslüman yaşıyor? Soruların yanıtı galerimizde...
1-Endonezya Müslüman nüfusu: 207,000,105 Müslüman oranı: 88.20%
2-Pakistan Müslüman nüfusu:159,799,666 Müslüman oranı: 97%
3-Hindistan Müslüman nüfusu: 151,402,065 Müslüman oranı: 13.4%
4-Bangladeş Müslüman nüfusu: 132,446,365 Müslüman oranı: 88%
5-Mısır Müslüman nüfusu: 70,530,237 Müslüman oranı: 85%
6-Türkiye Müslüman nüfusu: 68,963,953 Müslüman oranı: 99%
7-Nijerya Müslüman nüfusu: 64,385,994 Müslüman oranı: 45%
8-İran Müslüman nüfusu: 64,089,571 Müslüman oranı: 98%
9-Cezayir Müslüman nüfusu: 32,999,883 Müslüman oranı: 99%
10-Fas Müslüman nüfusu: 32,300,410 Müslüman oranı: 99%
11-Afganistan Müslüman nüfusu: 31,571,023 Müslüman oranı: 99%
12-Suudi Arabistan Müslüman nüfusu: 26,417,599 Müslüman oranı: 100%
13-Sudan Müslüman nüfusu: 26,121,865 Müslüman oranı: 65%
14-Irak Müslüman nüfusu: 25,292,658 Müslüman oranı: 97%
15-Özbekistan Müslüman nüfusu: 23,897,563 Müslüman oranı: 89%
16-Etiyopya Müslüman nüfusu: 22,533,500 Müslüman oranı: 31.2%
17-Rusya Müslüman nüfusu: 21,513,046 Müslüman oranı: 15%
18-Yemen Müslüman nüfusu: 20,519,792 Müslüman oranı: 99%
19-Çin Müslüman nüfusu: 19,594,707 Müslüman oranı: 1.5%
20-Suriye Müslüman nüfusu: 16,234,901 Müslüman oranı: 88%
21-Malezya Müslüman nüfusu: 14,467,694 Müslüman oranı: 60.4%
22-Tanzanya Müslüman nüfusu: 12,868,224 Müslüman oranı: 35%
23-Mali Müslüman nüfusu: 11,062,376 Müslüman oranı: 90%
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