En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık “beyaz altın” fışkırdı

Uzmanlara göre Arkansas’taki rezerv, teorik olarak trilyonlarca cep telefonu bataryasının üretimine yetecek kapasiteye sahip. Standard Lithium Başkanı Andy Robinson, keşfin önemini şu sözlerle anlattı: “Ayaklarımızın altında sıra dışı bir lityum kaynağı var. Bugüne kadar geliştirilememesinin nedeni, bu kaynağı ortaya çıkaracak teknolojinin olmamasıydı.” Robinson, lityumun önümüzdeki on yıllar boyunca sanayi, savunma ve enerji güvenliği açısından vazgeçilmez olacağını da sözlerine ekledi. Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine uzanan Smackover Formasyonu, daha önce petrol, doğal gaz ve bromin üretimi için kullanılıyordu. Bu süreçte açılan kuyularda, büyük miktarda lityumun tesadüfen yüzeye çıktığı biliniyordu. Bilim insanları, bu dev rezervin 100 milyon ton lityum karbonata dönüştürülebileceğini hesaplıyor.