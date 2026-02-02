  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapamazsın diyenlere inat: Dünyanın en pahalı 2 bitkisini üretti! Son ustalardan biri… Teknolojiye inat mesleğini yaşatıyor En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık “beyaz altın” fışkırdı Tam anlamıyla rezalet! Allahu Ekber deyip Türk savaş uçağını vurdular Siyonistler bütün tuşlara basıyor! İsrail’den ABD’ye 3 İran şartı! CHP’li İzmir’de şaşırtmayan görüntü! Kuvvetli sağanak yolları göle çevirdi Ankara küresel barışın anahtarı oldu! Başı sıkışan ülke, arabuluculuk için Türkiye’nin kapısını çaldı: Liste uzayıp gidiyor Bunu yapmadan önce iki kez düşünün: Çünkü 180 bin lira yetmedi! Bekleyiş sona eriyor: 1 ay sonra Türkiye'de satışa çıkacak! Borsa yeni haftaya düşüşle başladı!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık "beyaz altın" fışkırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık “beyaz altın” fışkırdı

ABD’nin Arkansas eyaletinde keşfedilen devasa lityum rezervi, elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar tüm dünyayı kendine bağlayacak bir potansiyele sahip. Yaklaşık 19 milyon tonluk bu keşif, küresel piyasanın yüzde 70’ini elinde tutan Çin’in hegemonyasını sarsacak nitelikte görülüyor. Enerji güvenliği ve teknoloji üretiminde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak olan bu "beyaz altın" keşfi, trilyonlarca dolarlık bir ekonomik hacmi temsil ediyor.

#1
Foto - En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık "beyaz altın" fışkırdı

ABD’de yerin altından çıkan dev keşif küresel dengeleri hareketlendirdi. Arkansas eyaletinde bulunan ve değeri 2,3 trilyon dolar olarak hesaplanan lityum rezervi, Amerika’da "beyaz altın" yarışını resmen başlattı.

#2
Foto - En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık "beyaz altın" fışkırdı

Arkansas’ın güneyinde yer alan Smackover Formasyonu’nda yaklaşık 19 milyon ton lityum bulundu. Söz konusu miktar, 2030 yılında elektrikli araçlar için öngörülen küresel lityum ihtiyacını kat kat aşan bir büyüklüğe denk gelmekte. Lityum, elektrikli otomobil bataryaları, savunma sanayisi, elektronik cihazlar ve sanayi üretimi açısından kritik bir mineral. Arkansas’taki rezerv, ABD’nin enerji ve teknoloji alanındaki tedarik dengesinde önemli bir ağırlık oluşturuyor.

#3
Foto - En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık "beyaz altın" fışkırdı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS’de görev yapan Katherine Knierim, bölgedeki potansiyeli şöyle tarif etti: "Smackover Formasyonu’nda, ABD’nin lityum ithalatını karşılayacak ve bunun ötesine geçecek miktarda çözünmüş lityum bulunuyor." Rezervlerin ekonomik olarak kullanılmasının önünü, “Direct Lithium Extraction” adı verilen yeni bir yöntem açtı. DLE teknolojisi sayesinde yeraltındaki lityum açısından zengin tuzlu su yüzeye çıkarılıyor, lityum ayrıştırılıyor ve işlenmiş su kısa sürede yeniden toprağa veriliyor.

#4
Foto - En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık "beyaz altın" fışkırdı

Ticari lityum şirketi Standard Lithium, bu yöntemle 2028 yılına kadar üretime ve satışa başlamayı hedefliyor. Şirket, Arkansas’ta büyük bir işleme tesisi kurarak yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu. Smackover Formasyonu’ndaki rezervlerin, küresel lityum arzının yaklaşık yüzde 70’ini elinde tutan Çin’e olan bağımlılığı ciddi şekilde azaltabileceği öne sürüldü. ABD’deki bu rezervin, tek başına dünya lityum piyasasında dengeleri değiştirecek büyüklükte olduğu belirtildi. USGS verilerine göre düşük senaryoda bile Arkansas’ın altında 5,1 milyon ton lityum bulunuyor. Lityum, elektrikli otomobil bataryaları, cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer dijital cihazların yanı sıra ilaç, cam, seramik ve askeri ekipman üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle sektörde "beyaz altın" olarak adlandırılıyor.

#5
Foto - En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık "beyaz altın" fışkırdı

Uzmanlara göre Arkansas’taki rezerv, teorik olarak trilyonlarca cep telefonu bataryasının üretimine yetecek kapasiteye sahip. Standard Lithium Başkanı Andy Robinson, keşfin önemini şu sözlerle anlattı: “Ayaklarımızın altında sıra dışı bir lityum kaynağı var. Bugüne kadar geliştirilememesinin nedeni, bu kaynağı ortaya çıkaracak teknolojinin olmamasıydı.” Robinson, lityumun önümüzdeki on yıllar boyunca sanayi, savunma ve enerji güvenliği açısından vazgeçilmez olacağını da sözlerine ekledi. Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine uzanan Smackover Formasyonu, daha önce petrol, doğal gaz ve bromin üretimi için kullanılıyordu. Bu süreçte açılan kuyularda, büyük miktarda lityumun tesadüfen yüzeye çıktığı biliniyordu. Bilim insanları, bu dev rezervin 100 milyon ton lityum karbonata dönüştürülebileceğini hesaplıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
Gündem

ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu

Sosyal medyada ŞOK Marketler'de satılan biber ürünlerine ilişkin bazı iddialar ortaya atıldı. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını v..
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı
Dünya

Epstein belgelerinde dikkat çeken detay! Putin’in yerine geçecek isim yazıldı

Epstein’a ilişkin kamuoyuna açıklanan yeni belgelerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in olası halefine dair çarpıcı ifadeler yer aldı...
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23