En büyük rezervlerden biri keşfedildi! Yerin altından tam 2.3 trilyon dolarlık “beyaz altın” fışkırdı
ABD’nin Arkansas eyaletinde keşfedilen devasa lityum rezervi, elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar tüm dünyayı kendine bağlayacak bir potansiyele sahip. Yaklaşık 19 milyon tonluk bu keşif, küresel piyasanın yüzde 70’ini elinde tutan Çin’in hegemonyasını sarsacak nitelikte görülüyor. Enerji güvenliği ve teknoloji üretiminde kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak olan bu "beyaz altın" keşfi, trilyonlarca dolarlık bir ekonomik hacmi temsil ediyor.