Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Süper Lig'de bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek gövde gösterisine imza attı. Ülker Stadı'nda alınan galibiyetle birlikte en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana çıkaran sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde iki yeni ismi daha kadrosuna kattı. Bonucci ve Krunic ile resmen anlaşma sağlayan Kanarya'da flaş ayrılıklar da gerçekleşecek. Son dönemde gözden düşen isimlerin başında gelen Emre Mor için Süper Lig devi talip oldu. İşte haberin detayları…