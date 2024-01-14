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Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!
Spor
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Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

2024-01-14 11:44:08
Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Süper Lig'de bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ligde son olarak Konyaspor'u 7-1 mağlup ederek gövde gösterisine imza attı. Ülker Stadı'nda alınan galibiyetle birlikte en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki farkı 2 puana çıkaran sarı-lacivertli ekip, devre arası transfer döneminde iki yeni ismi daha kadrosuna kattı. Bonucci ve Krunic ile resmen anlaşma sağlayan Kanarya'da flaş ayrılıklar da gerçekleşecek. Son dönemde gözden düşen isimlerin başında gelen Emre Mor için Süper Lig devi talip oldu. İşte haberin detayları…

#1
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk heyecanı devam ederken bir yandan da devre arası transfer döneminin heyecanı başladı.

#2
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Ligde bu sezon İsmail Kartal yönetiminde olağanüstü bir performans sergileyen Fenerbahçe, ligin ilk devresini 50 puanla lider kapattı.

#3
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Son oynanan Konyaspor maçında da sahadan 7-1'lik galibiyetle ayrılan Kanarya, son yılların en farklı galibiyetlerinden birini elde etti.

#4
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Galatasaray ile birlikte şampiyonluğun bir numaralı favorisi olan sarı-lacivertliler, devre arasında da flaş takviyeler yaptı.

#5
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

ÖNCE BONUCCI, SONRA KRUNIC: Devre arası transfer dönemine en hızlı giren takım olan Fenerbahçe, dünyaca ünlü savunmacı Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

#6
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Bu sezon savunmada yaşanan eksikliklerden dolayı Becao ve Djiku'ya tecrübeli bir alternatif arayan Kanarya, sürpriz bir şekilde Bonucci'ye imza attırdı.

#7
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Sarı-lacivertli ekiple 6 aylık bir sözleşme imzalayan İtalyan savunmacı, Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna da alındı.

#8
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Öte yandan yaz transfer döneminden beri Milan ile Rade Krunic için bonservis pazarlığında olan Fenerbahçe, sonunda orta saha oyuncusuna imzayı attırdı.

#9
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Yakın zamanda İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalayan Krunic ile kiralık olarak anlaşmaya varıldığı açıklandı.

#10
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

EMRE MOR SÜPER LİG DEVİNE GİDİYOR

#11
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de bu sezon geniş kadro dolayısıyla forma şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, sarı-lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanıyor.

#12
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Süper Lig'den ve Avrupa'dan birçok takımın takip ettiği futbolcu için Süper Lig devi devreye girdi.

#13
Foto - Emre Mor’un yeni adresi belli oldu! Süper Lig devine imzayı atıyor!

Sports Digitale'in haberine göre; oyuncuyu devre arasında transfer etmek isteyen Başakşehir, resmi temaslara başladı. Çağdaş Atan'ın da kadrosunda görmek istediği Emre Mor, önümüzdeki günlerde İstanbul ekibine imzayı atması bekleniyor.

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