Emlakta yeni dönem başlıyor! 400 bin TL gelir bekleniyor
Ticaret Bakanlığı'nın EİDS uygulamasıyla birlikte, Gayrimenkul ilanlarında yetki şartı tapu harç gelirlerinin ise 400 milyar TL'ye yükselmesi bekleniyor...
Ticaret Bakanlığı'nın EİDS uygulamasıyla birlikte, Gayrimenkul ilanlarında yetki şartı tapu harç gelirlerinin ise 400 milyar TL'ye yükselmesi bekleniyor...
Gayrimenkul sektörü 2026 yılına düzenlemelerle başladı. Konut satışlarına pozitif katkı sağlaması beklenen kritik hamle ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından atıldı. Kurum, konut kredilerine ilişkin uygulamada değişikliğe giderek birinci el ve ikinci el konut ayrımını kaldırdı. Yeni düzenleme kapsamında C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilecek. Öte yandan gayrimenkul ilanlarına yönelik yeni bir uygulama da yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl temelleri atılan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat 2026 tarihi itibarıyla devreye alınarak uygulanmaya başladı.
Dünya'dan Hamide Hangül'ün haberine göre, arsadan iş yerine, konuttan tarlaya kadar tüm gayrimenkul satışlarında “yetki doğrulama” artık zorunlu olacak. Böylelikle EİDS ile sahte ilanların, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve tüketicinin yanıltılarak mağdur edilmesinin önlenmesi amaçlanıyor. Söz konusu sistemin, ilan platformlarında yer alan 1.2 milyon gayrimenkul ilanını yaklaşık yüzde 20 düşürmesinin beklendiği, bunun da 240 bin ilana karşılık geldiği ifade ediliyor.
ASIL ETKİSİ BİR AY SONRA İstanbul Ticaret Odası (İTO) Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, 15 Şubat itibarıyla tüm Türkiye’de devreye alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile piyasada yetkisiz ilan, sahte fiyat ve spekülatif yönlendirmelerin önüne geçileceğini belirtti. İlan platformlarında şu anda 1 milyon 200 bin satılık gayrimenkul ilanı bulunduğunu, yeni sistemle bu ilanların yaklaşık yüzde 20’sinin azalmasını beklediklerini dile getiren Akdoğan, asıl etkinin bir ay sona yansıyacağını söyledi. Sistemin vergi gelirleri üzerinde de etkisi olacağına işaret eden Akdoğan, ancak vatandaşa kolaylık açısından toplam yüzde 4 olan tapu harcı gelirlerinin yüzde 2’yi düşürülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.
Öte yandan Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi’nin devreye girmesiyle, para transferi ile tapu işleminin eş zamanlı ilerleyeceğine işaret eden Akdoğan, “Devletin vergi kaybı minimize ediliyor. Dolandırıcılık ve sahte satış riskleri önemli ölçüde ortadan kalkıyor” dedi. Akdoğan, sistemin Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar ve tapu sistemiyle entegre çalıştığını, verinin artık parçalı değil tek merkezden izlendiğinin altını çizdi.
İLANLARDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Türkiye genelinde 59 milyon 280 bin parsel olduğunu, 24 milyon 724 bin bağımsız bölümde, yaklaşık 56 milyon malik bulunduğuna işaret etti. Ayrıca, yetki belgesi olan emlak işletmesi sayısının da yaklaşık 88 bin, sigortalı emlak danışmanı sayısının da 110 bin olduğuna işaret eden Özelmacıklı, aylık 1.5 milyon aktif ilan bulunmasına rağmen bu ilanların önemli bir kısmının etkisiz ve mükerrer olduğunu belirterek, “Sektörde 15 Mart’tan sonra ilan sayılarında yüzde 20’lik bir düşüş bekliyoruz” dedi. EİDS’nin vergi gelirlerine etkisine de değinen Özelmacıklı, devletin 2025 yılında tapu işlemlerinde yaklaşık yüzde 75 oranında bir artışla 168 milyar TL tapu harcı geliri elde ettiğini, yeni sistemle gerçek değer uygulamasıyla söz konu gelirlerin 300–400 milyar TL bandına çıkabileceğini ifade etti.
FAİZLER DÜŞMEDEN TALEP GÜÇLENMEZ Son yıllarda konut satışlarında ipotekli satış oranının ciddi şekilde düştüğüne işaret eden Hakan Akdoğan, 2013–2014 döneminde yüzde 30-35’ler seviyesinde olan kredi kullanım oranının, günümüzde yüzde 14’lere gerilediği vurgulandı. Faizler düşmeden konutta güçlü bir talep beklemenin gerçekçi olmadığını belirten Akdoğan, “Ancak düzenlemelerin oturmasıyla birlikte, fiyat artışları daha kontrollü, daha rasyonel ilerleyecek. 2026’da ikinci el konut piyasasında daha hareketli ama spekülasyondan uzak bir dönem göreceğiz. Regülasyonlarla birlikte, bu sürecin kısa vadede bazı alışkanlıkları zorlayacak ancak orta ve uzun vadede hem tüketici hem sektör hem de kamu açısından kazanım sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
FAİZLER DÜŞMEDEN TALEP GÜÇLENMEZ Son yıllarda konut satışlarında ipotekli satış oranının ciddi şekilde düştüğüne işaret eden Hakan Akdoğan, 2013–2014 döneminde yüzde 30-35’ler seviyesinde olan kredi kullanım oranının, günümüzde yüzde 14’lere gerilediği vurgulandı. Faizler düşmeden konutta güçlü bir talep beklemenin gerçekçi olmadığını belirten Akdoğan, “Ancak düzenlemelerin oturmasıyla birlikte, fiyat artışları daha kontrollü, daha rasyonel ilerleyecek. 2026’da ikinci el konut piyasasında daha hareketli ama spekülasyondan uzak bir dönem göreceğiz. Regülasyonlarla birlikte, bu sürecin kısa vadede bazı alışkanlıkları zorlayacak ancak orta ve uzun vadede hem tüketici hem sektör hem de kamu açısından kazanım sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
ARTIK TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK TÜGEM YK üyesi Nilüfer Kas, satış bedellerinin gerçek değerinden gösterilmemesinin hem piyasa dengesini bozduğunu, hem de uzun vadede devletin önemli vergi kaybına neden olduğunu ifade ederek, “Gerçek değer üzerinden işlem yapılması artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi. Şu andan arsadan konuta, tarladan iş yerine kadar ilan platformlarında 1.2 milyon ilanın yayında olduğuna işaret eden Kas, “Artık 5 milyonluk bir yer 1 milyon liraya satış ilanına konulamayacak.
e-Devlet üzerinden giriş yaparak ilan girilecek” dedi. Belediye rayiçlerinin bu yıl için üç kat artırıldığına da işaret eden Kas, “Yani, geçmişte 1 milyon lira olan rayiç bedelli bir konut, yeniden belirlenen bu yılki rayiç değer üzerinden hesaplandığında 3 milyon liraya çıkıyor. Bu da özellikle tapu harçlarında üç kat kadar gelir anlamına geliyor. Yani rayiç değerle hesaplandığında bile, tapu harcı gelirleri 400 milyar liraya ulaşması söz konusu” dedi./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23