Emlakta yeni dönem başlıyor! 400 bin TL gelir bekleniyor

İLANLARDA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR Tüm Girişimci Emlak Müşavir­leri Derneği (TÜ­GEM) Başkan Yardımcısı Mus­tafa Hakan Özel­macıklı, Türkiye genelinde 59 milyon 280 bin parsel olduğunu, 24 milyon 724 bin bağımsız bö­lümde, yaklaşık 56 milyon malik bulunduğuna işaret etti. Ayrıca, yetki belgesi olan emlak işletme­si sayısının da yaklaşık 88 bin, sigortalı emlak danışmanı sayı­sının da 110 bin olduğuna işaret eden Özelmacıklı, aylık 1.5 mil­yon aktif ilan bulunmasına rağ­men bu ilanların önemli bir kıs­mının etkisiz ve mükerrer oldu­ğunu belirterek, “Sektörde 15 Mart’tan sonra ilan sayılarında yüzde 20’lik bir düşüş bekliyo­ruz” dedi. EİDS’nin vergi gelirle­rine etkisine de değinen Özel­macıklı, devletin 2025 yılında tapu işlemlerinde yaklaşık yüz­de 75 oranında bir artışla 168 milyar TL tapu harcı geliri elde ettiğini, yeni sistemle gerçek de­ğer uygulamasıyla söz konu ge­lirlerin 300–400 milyar TL ban­dına çıkabileceğini ifade etti.