Emine Erdoğan’a Dünya Ekonomik Forumu’ndan özel davet: New York’taki Liderler Toplantısı'nın açılışını yapacak

Emine Erdoğan’a Dünya Ekonomik Forumu’ndan özel davet: New York’taki Liderler Toplantısı'nın açılışını yapacak
Dünyanın önde gelen ekonomik ve sürdürülebilirlik platformlarından Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek Sustainable Development Impact Meetings 2026 kapsamında düzenlenecek üst düzey yuvarlak masa toplantısının açılış konuşmasını yapmak üzere Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’yi davet etti. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da programda aktif rol üstlenecek.