Emine Erdoğan’a Dünya Ekonomik Forumu’ndan özel davet: New York’taki Liderler Toplantısı'nın açılışını yapacak

Dünya Ekonomik Forumu bünyesindeki Nature and Climate Centre (Doğa ve İklim Merkezi) ile Advanced Manufacturing and Supply Chains Centre ((Gelişmiş Üretim ve Tedarik Zincirleri Merkezi) tarafından organize edilen toplantıda, döngüsel ekonomi gündeminin yanı sıra CBD COP17, COP31 ve Küresel Plastik Anlaşması (INC 5.4) süreçlerinin küresel döngüsel ekonomi politikalarının geliştirilmesine sağlayabileceği katkılar da değerlendirilecek. Murat Kurum Liderliğinde Türkiye’de Düzenlenecek COP31 Öne Çıkan Başlıklardan Olacak Toplantının Türkiye açısından öne çıkan başlıklarından birini ise COP31 oluşturacak. Türkiye’de 9-20 Kasım’da Antalya’da, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde gerçekleşecek COP31 sürecinin; sanayinin karbonsuzlaşması, rekabetçiliğin güçlendirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve döngüsel ekonomi çözümlerinin küresel ölçekte yaygınlaştırılması bakımından ortaya koyabileceği fırsatlar ele alınacak.