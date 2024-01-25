Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı. Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yeni zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı da arttı. Örneğin 6 bin 900 lira kök aylığı olan emekli yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira alacak.