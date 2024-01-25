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Ekonomi
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Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

2024-01-25 17:48:53
Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı. Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yeni zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı da arttı. Örneğin 6 bin 900 lira kök aylığı olan emekli yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira alacak.

#1
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Milyonlarca işçi, çiftçi, esnaf emeklisi, dul-yetim aylıklarına üçüncü zamda son dokunuş Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak 2024 itibariyle 11.68 refah payıyla birlikte 6 aylık artış oranı yüzde 49.25'e yükseltildi. Sigorta girişi 2000 öncesi en dü

#2
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı.

#3
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenlemeyi Erdoğan'ın imzalamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak ve gelecek hafta itibariyle emeklilerin ek ödemeleri hesaba geçecek. Kök aylıklar ilave zam sonrası yeniden hesaplanacak. Yeni zamla birlikte 10 bin liranın üzerinde kalan emekli sayısı da arttı. Örneğin 6 bin 900 lira kök aylığı olan emekli yeni zamla birlikte 3 bin 398 lira artışla 10 bin 298 lira alacak.

#4
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Yüzde 37.57 zam sonrası kök aylığı 7500 liranın altında kalanlar yasal düzenleme yapılıncaya kadar 7500 lira alırken yüzde 49.25'lik artışla 11 bin 193 lira alacak. Yeni zamla birlikte oluşan 3 bin 693 liralık fark ise yasal düzenlemenin ardından en geç gelecek hafta hesaplara yatırılacak.

#5
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Kök aylığı 10 bin lira seviyesinde olan bir emeklinin yeni aylığı 14 bin 925 lira, 12 bin 500 lira olanın 18 bin 656 lira, 15 bin lira olanın 22 bin 387 lira, 20 bin lira olanın da 29 bin 850 lira olacak.

#6
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

SSK (2000 öncesi) 7 bin 616 lira olan emekli aylığı yüzde 49.25 artışla 7 bin 616 liradan 11 bin 366 liraya, kök aylığı 6 bin 818 lira olan en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı da 10 bin 175 liraya çıktı.

#7
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Bağ-Kur tarım işçilerinin kök aylığı da 5 bin 420 liradan 8 bin 89 liraya çıkarken bu tutar da 10 bin liraya tamamlanacak.

#8
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Yapılan ek zamlar 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak. SSK emeklileri 17-25 Ocak'ta, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihi arasında yüzde 37.57 oranında zamlı emekli aylığı ödemesini alırken, refah payı farkı da gelecek hafta hesaplara geçerken.

#9
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Aylıkları 10 bin liranın altında kalanlara da aynı dönemde ödeme yapılacak. Ocak farkları yattıktan sonra Şubat aylıkları yeni oranlardan yatırılacak.

#10
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Yaklaşık 2 milyon 482 bin memur emeklisi de zam farkını yarın almaya başlayacak. Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, üç aylıklar halinde alanlara Kasım-Aralık-Ocak dönemindekilere 1 aylık, Aralık-Ocak-Şubat döneminde alanlara 2 aylık, Ocak-Şubat-Mart döneminde alanlara 3 aylık tutarında fark ödenecek.

#11
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 defa belirleniyor. Temmuz ayında enflasyonun tahmin edildiği gibi yüzde 24 çıkması durumunda işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı da yüzde 24 artacak. Enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak emekliye refah payı uygulamasının sürmesi bekleniyor.

#12
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Ocak ayı aylıkları yüzde 37.57 zam ve en düşük aylıklar da 7500 lira taban aylık üzerinden yatırıldı. Aralık ayı itibariyle geçerli kök aylığa yansıtılan yüzde 37.57'lik enflasyon zammı oldu.

#13
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Bu tutara yüzde 4'lük ek ödeme (kök aylık 7 bin 135 liranın altında ise yüzde 5) oranındaki ek ödemeyle taban aylık altında kalanlara 7500 lira yatırılıyor. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Aralık ayı kök aylığı yüzde 49.25'lik zamma göre hesaplanacak. Bu aylığın yüzde 4-5'i oranında ek ödeme hesaplanacak.

#14
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

Yeni kök aylık, ek ödeme hesaba yatırılan tutardan çıkarılarak oluşan ek zam ödenecek. Taban aylık 10 lira olacağı için 7 bin 500 lira yatırılanlar 2 bin 500 lira fark alacak.

#15
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ÖRNEKLERLE EK ZAM TABLOSU

#16
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 7.500 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.318 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.194 lira Ek zam farkı: 876 lira ARALIK MAAŞI: 7.600 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.343 lira Ek zam farkı: 888 lira

#17
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 7.800 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.641 lira Ek zam farkı: 911 lira ARALIK MAAŞI: 8.000 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 11.940 lira Ek zam farkı: 934,40 lira

#18
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 8.200 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.238 lira Ek zam farkı: 958 lira ARALIK MAAŞI: 8.500 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.686,25 Ek zam farkı: 992,80

#19
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 8.600,00 Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.835 lira Ek zam farkı: 1.004 lira ARALIK MAAŞI: 8.700 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.969 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 12.985 lira Ek zam farkı: 1.016 lira

#20
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 8.800 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.134 lira Ek zam farkı: 1.028 lira ARALIK MAAŞI: 9.000 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 13.432 lira Ek zam farkı: 1.051 lira

#21
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 9.500 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.179 lira Ek zam farkı: 1.110 lira ARALIK MAAŞI: 10.000 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 14.925 lira Ek zam farkı: 1.168 lira

#22
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

ARALIK MAAŞI: 10.500 lira Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.445 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.671 lira Ek zam farkı: 1.226 lira ARALIK MAAŞI: 10.800,00 Yüzde 37.57 zamlı maaş: 14.858 lira Yüzde 49.25 zamlı maaş: 16.119 lira

#23
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

#24
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

#25
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

#26
Foto - Emekliye yeni zam: hesaplar değişti, emekliler şimdi de bu parayı alacak! Ek zamlı yeni emekli maaşı, son dakika gelişmesi

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