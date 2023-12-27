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Ekonomi
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Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

2023-12-27 09:56:56
Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Emekli ve memur maaşlarına maaşlarına büyük zam geliyor. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 33,66 olarak netleşti. Nihai emekli zammı Ocak ayı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Emekli kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. Son dönemde hükümet enflasyon verilerinin üzerinde bir de refah payı uyguluyor. Ayrıca emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor. Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde hem emeklilere hem de asgari ücrete bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor. Kök ücret ile ilgili detaylar da belli oldu. Öte yandan TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre de 5 aylık enflasyon yüzde 33,66 oldu. Bunun üzerine Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Orta Vadeli Program'daki öngörüye göre 6 aylık oranın yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. İşte masadaki maaş zammı formülleri...

#1
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Milyonlarca memur ve emekli Ocak ayında yapılacak zam oranlarına kilitlenmiş durumda. 5 aylık enflasyon verisi sonrası zam oranları netleşmeye başlarken refah payı merak edilmeye başlandı. Enflasyonun üzerine konulacak oran ne olacak? Seyyanen artış var mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

#2
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Aralık ayı ile birlikte çalışanlar, asgari ücretliler, emekliler ve memurlar yapılacak zam oranlarını beklemeye başladı. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını enflasyon verileri belirlerken, asgari ücret artışlarında da enflasyon önemli bir referans oluyor.

#3
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Son dönemde hükümet enflasyon verilerinin üzerinde bir de refah payı uyguluyor. Ayrıca emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor. Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde hem emeklilere hem de asgari ücrete bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor.

#4
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre de 5 aylık enflasyon yüzde 33,66 oldu. Bunun üzerine Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Orta Vadeli Program'daki öngörüye göre 6 aylık oranın yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. Şimdi hangi kesim için ne tür hazırlıklar var tek tek bakalım.

#5
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yansıtılıyor. Son yıllarda Hükümet 6 aylık enflasyonun üzerine mutlaka refah payı da ekledi. Böylece emeklilerin artışı enflasyonun hep üzerinde oldu.

#6
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Bu yılın Ocak ayında yüzde 15 çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 30'a tamamlanırken, Temmuz ayında yüzde 17'lik 6 aylık enflasyon yüzde 25'e tamamlandı. Böylece bu oranlarda zamlar yapıldı. 2024 yılının ilk 6 ayı için ise üçlü bir zam formülü masada bulunuyor.

#7
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Öncelikle yüzde 38-40 bandında çıkan 6 aylık enflasyonun yüzde 50'ye tamamlanması ve zam oranının bu şekilde uygulanması bekleniyor. Bunun dışında son dönemde uygulanan taban maaşların da artırılması gündemde.

#8
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Son olarak 7.500 TL yapılan taban maaşın da 10 bin-11 bin bandına çıkartılması planlanıyor. Böylece bu rakamın altındaki tüm maaşlar Hazinenin yapacağı seyyanen destek ile taban maaşa tamamlanacak.

#9
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Üçüncü bir formül olarak da taban maaşa tamamlanan kök aylıklarda seyyanen bir iyileştirme yapılması. Bu formül de masada bulunuyor. Buna göre artış en düşük aylıklardan başlayarak kademeli olarak yapılacak.

#10
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Bütün bu ek artışlar Ocak ayında 6 aylık enflasyonun belli olmasından sonra yasal düzenleme ile gerçekleştirilecek. Böylece emekliler Ocak ayındaki maaşlarını yeni oranlar üzerinden artırılmış olarak alacak.

#11
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Emekli Sandığı emeklileri ve memurlar da diğer emeklilerde olduğu gibi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki artış alıyor. Bu artışlar Toplu Sözleşme zamları olarak yapılıyor.Memurlar ve memur emeklileri ayrıca 6 aylık enflasyona göre fark da alıyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 33.66 çıkmasından sonra memurlar ve memur emeklilerinin yeni zam oranı yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla yüzde 45'e ulaştı.

#12
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Aralık enflasyonu ile birlikte bu rakamın yüzde 49-50 bandına çıkacağı hesaplanıyor. Emekli memurlar ve memurlar için uygulanacak artış böylece yüzde 50'yi bulacak. Son zam döneminde memurlara 8.077 TL'lik seyyanen bir artış yapılmış ve en düşük maaş 22 bin liraya çıkartılmıştı.

#13
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Yüzde 50 oranında yapılacak bir artış ile bu rakam 33 bin lirayı bulacak. Temmuz'da refah payı ile birlikte diğer emekliler gibi yüzde 25 zam alan memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 50'yi bulacak.

#14
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

SSK, Bağ-Kur emekli zammı her yıl 2 kez belirleniyor. Ocak ve Temmuz dönemlerinde 6 aylık enflasyon oranı kadar zam oranı ile emekli maaşları artıyor. Son dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu rakamlara bir de refah payı ilave ediliyor.

#15
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Memurlar da tıpkı emekliler gibi Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşına önce toplu sözleşme artışı uygulanıyor ve çıkan rakam enflasyon farkı kadar artırılıyor.

#16
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

3 Ocak Çarşamba günü emekli ve memur zammı TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak.

#17
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Refah payı ve taban aylık düzenlemesi için bütçe çalışmasının tamamlanması sonrası emekli zammı için taslak çalışma ortaya konulacak Kanun teklifi Meclis'e gelecek Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nundan geçecek Genel Kurul'da oylanacak Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak

#18
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

İŞTE YENİ MEMUR MAAŞLARI Öğretmen 1/4: Temmuz Dönemi 26.642 TL, 4 Aylık (@,30) 37.403 TL, 6 Aylık (I,46) 39.819 TL. Başkomiser 1/3: Temmuz Dönemi 32.613 TL, 4 Aylık (@,30) 45.785 TL, 6 Aylık (I,46) 48.743 TL.

#19
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Polis Memuru 8/1: Temmuz Dönemi 29.512 TL, 4 Aylık (@,30) 41.432 TL, 6 Aylık (I,46) 44.109 TL. Uzman Doktor 1/4: Temmuz Dönemi 37.162 TL, 4 Aylık (@,30) 52.172 TL, 6 Aylık (I,46) 55.542 TL.

#20
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1: Temmuz Dönemi 26.428 TL, 4 Aylık (@,30) 37.102 TL, 6 Aylık (I,46) 39.499 TL. Mühendis 1/4: Temmuz Dönemi 33.109 TL, 4 Aylık (@,30) 46.482 TL, 6 Aylık (I,46) 49.485 TL.

#21
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: Temmuz Dönemi 23.525 TL, 4 Aylık (@,30) 33.027 TL, 6 Aylık (I,46) 35.160 TL. Profesör 1/4: Temmuz Dönemi 48.111 TL, 4 Aylık (@,30) 67.543 TL, 6 Aylık (I,46) 71.907 TL.

#22
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Araştırma Görevlisi 7/1: Temmuz Dönemi 31.750 TL, 4 Aylık (@,30) 44.574 TL, 6 Aylık (I,46) 47.454 TL. Vaiz 1/4: Temmuz Dönemi 27.608 TL, 4 Aylık (@,30) 38.759 TL, 6 Aylık (I,46) 41.263 TL.

#23
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Müsteşar 1/1 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 35.911 TL, 4 aylık artışla 50.415 TL ve 6 aylık artışla 53.673 TL'dir.

#24
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Genel Müdür 1/1 pozisyonu için Temmuz dönemi emekli maaşı 31.784 TL, 4 aylık artışla 44.622 TL ve 6 aylık artışla 47.504 TL'dir.

#25
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

#26
Foto - Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

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