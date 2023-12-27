Emekliye ve memura üst üste zam haberi! İşte 2024 yeni maaşlar: Bu gelişme ayağa kaldırır! Yok böyle gelişme

Emekli ve memur maaşlarına maaşlarına büyük zam geliyor. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 33,66 olarak netleşti. Nihai emekli zammı Ocak ayı başında TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamını duyurması sonrası netleşecek. Emekli kök maaş zammı ile en düşük emekli maaşı için düzenleme geliyor. Son dönemde hükümet enflasyon verilerinin üzerinde bir de refah payı uyguluyor. Ayrıca emekliler için belirlenen taban maaş ile düşük aylıklara sosyal bir destek yapılarak yükseltiliyor. Bu yıl da enflasyon oranlarının üzerinde hem emeklilere hem de asgari ücrete bir refah payının eklenmesi gündemde. Bu oranın ne kadar olacağı ise değişik formüllerle hazırlanıyor. Kök ücret ile ilgili detaylar da belli oldu. Öte yandan TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre de 5 aylık enflasyon yüzde 33,66 oldu. Bunun üzerine Aralık enflasyonu da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak. Orta Vadeli Program'daki öngörüye göre 6 aylık oranın yüzde 38-40 bandında çıkması bekleniyor. İşte masadaki maaş zammı formülleri...