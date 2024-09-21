2024-09-21 14:00:14 Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı
Emekliye banka promosyon müjdesi verildi. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ederken, özel bankalardaki promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?