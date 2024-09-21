Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

Emekliye banka promosyon ücretleri ve emekli maaşlarını farklı bankalara taşıma ayrıcalıkları eylül ayı itibarıyla güncellendi. Hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2Emekliye promosyon müjdesi Bankalarda hesap değişti, 24 bin liraya varan promosyon... Bankalar tarafından belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 24 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?