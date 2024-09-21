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Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

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Ekonomi
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Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

2024-09-21 14:00:14
Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

Emekliye banka promosyon müjdesi verildi. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ederken, özel bankalardaki promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

#1
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

Emekliye banka promosyon ücretleri ve emekli maaşlarını farklı bankalara taşıma ayrıcalıkları eylül ayı itibarıyla güncellendi. Hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2Emekliye promosyon müjdesi Bankalarda hesap değişti, 24 bin liraya varan promosyon... Bankalar tarafından belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 24 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

#2
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

#3
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

ÖZEL BANKALARDA EMEKLİYE 18 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan son zamların ardından, bankalarda emekli promosyonları artış göstermişti. Eylül ayı itibarıyla, yeni bankalarla promosyon anlaşması yapacak olan emeklilere, İNG Bank ve Yapı Kredi 18 bin TL promosyon veriyor.Bu doğrultuda İNG Bank ve Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

#4
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

EMEKLİ MAAŞINI KAMU BANKALARINA TAŞIYAN EMEKLİLERE 12 BİN LİRA PROMOSYON Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yenilendi. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon fırsatları yer alıyor. EMEKLİ MAAŞINI KAMU BANKALARINA TAŞIYAN EMEKLİLERE 12 BİN LİRA PROMOSYON Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yenilendi. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon fırsatları yer alıyor.

#5
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!​Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.​ Maaş Aralığı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

#6
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.Kampanyadan 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

#7
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL, 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL, 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL, 20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

#8
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.Maaş Tutarı; 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

#9
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

#10
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

#11
Foto - Emekliye promosyon müjdesi! Bankalar kesenin ağzını açtı

Maaş tutarı; 10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL, 10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL, 15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL, 20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

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