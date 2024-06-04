Emekliye 5 aylık zam!

REFAH PAYI NE KADAR OLUR? Hükümetin bir süredir uyguladığı refah payının Temmuz ayında da eklenmesi bekleniyor. Bu konuda şimdiye kadar yapılan refah payı artışları 10-15 civarında gerçekleşti. Aynı oranlar uygulandığında SSK ve Bağkur emeklilerinin artış oranı yüzde 35-40, memur ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 30-35 civarına ulaşacak. Ocak ayında memurlar ve memur emeklilerinin lehine oluşan zam farkı bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ortaya çıkacak. Ocak ayında hükümet aldığı karar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını yükselterek her iki kesiminde artışını yüzde 49.25'de eşitlemişti. Burada da yapılacak bir eşitleme ile hem SSK ve Bağkur emeklileri hem de memurlar ile memur emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 35-40 bandında zam alabilecek.