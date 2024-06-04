Emekliye 5 aylık zam!

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği Temmuz zammıyla ilgili rakamlar netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Kesin emekli maaşı ve memur zammı için 1 veri kaldı. 16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. Mayıs ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.