Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.