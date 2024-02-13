2024-02-13 14:34:34 Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?
Emekli ikramiyesi için düğmeye basıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 11,68’lik refah payı verilerek zam oranının yüzde 49,25’e yükseltilmesinin ardından 2000 TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi de artacak. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala “Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt ararken 4 formül gündeme geldi! İşte bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar…