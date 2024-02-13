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Ekonomi
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Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

2024-02-13 14:34:34
Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Emekli ikramiyesi için düğmeye basıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için yüzde 11,68’lik refah payı verilerek zam oranının yüzde 49,25’e yükseltilmesinin ardından 2000 TL olarak uygulanan emekli bayram ikramiyesi de artacak. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala “Emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?” sorusuna yanıt ararken 4 formül gündeme geldi! İşte bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar…

#1
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli yapılan Ocak ayı artışından kaynaklı refah payı farklarını aldı… Böylece emeklilerin toplam Ocak artışları memurlar ve memur emeklileri ile eşitlenerek yüzde 49.25 oranında artırıldı. İkinci artış ise Temmuz ayında yapılacak. 

#2
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Temmuz ayında da 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını oluşturacak. Bunun üzerine refah payı verilmesi de söz konusu olacak. Ancak Temmuz ayından önce emekliler 2024 yılının iki bayram ikramiyesini almış olacaklar. Nisan ve Haziran aylarında ödenecek ikramiyeler için zam çalışması da netleşmeye başladı. Emekli ikramiyeleri ile ilgili 5'er bin liradan toplam 10 bin lira ödenmesi çalışması öne çıkarken masada dört ayrı formül de bulunuyor.

#3
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, geçtiğimiz yıl yapılan artışla ikramiye 2 bin liraya çıkartılmış ve 2023 yılında tüm emeklilere iki bayramda 4 bin lira ödenmişti. Ardından Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla tüm emeklilere bir kereliğine 5 bin liralık ek bir ikramiye ödemesi de yapılmıştı. Böylece 2023 yılında emeklilere 9 bin lira ikramiye ödenmişti. 2024 yılını da 'Emekliler yılı' ilan eden Hükümet şimdi bu ikramiyelere zam yapmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

İlk formüle göre emeklilerin yüzde 49.25'lik Ocak zammı ikramiyeye de yansıtılabilecek. Bu durumda ikramiye 3 bin lira seviyesine çıkarılabilecek ve emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira alabilecek.  Mevcut ikramiye: 2.000 TL Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL Artış oranı: yüzde 49.25  Yeni ikramiye: 3.000 TL Toplam ikramiye: 6.000 TL

#5
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Bu formül uygulandığında ise 2023'te gerçekleşen yüzde 64.77'lik yıllık enflasyon oranı kadar artış yapılabilir. Bu durumda ikramiye 3 bin 300 lira seviyesine yükselirken, iki bayramda emeklilerin eline 6 bin 600 lira geçecek.  Mevcut ikramiye: 2.000 TL Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL  Artış oranı: yüzde 64.77 Yeni ikramiye: 3.300 TL  Toplam ikramiye: 6.600 TL

#6
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Bu formülde ise emeklilerin ikramiye artışı için daha öncve de uygulanan yüzde 100 artış yapılabilir. Bu durumda 2.000 TL olan ikramiye 4.000 TL'ye toplam ödenecek miktar ise 8.000 TL'ye çıkabilir.    Mevcut ikramiye: 2.000 TL  Toplam mevcut ikramiye: 4.000 TL  Artış oranı: yüzde 100  Yeni ikramiye: 4.000 TL Toplam ikramiye: 8.000 TL

#7
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

Böylece toplam ödenecek olan 10.000 TL ile ikramiye ödemesinin taban maaşı yakalaması da sağlanmış olacak. Böyle bir düzenleme yapıldığında her yıl artış için ayrıca yasa çıkartmak da gerekmeyecek. Yasada yer alacak "Toplam ikramiye tutarı uygulanan taban maaşa eşit olur" denildiğinde bu artışlar otomatik olarak da gerçekleşmiş olacak. 

#8
Foto - Emeklinin bayram ikramiyesi için heyecanlandıran rakam! Bakın ne kadar olacak?

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