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Ekonomi
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Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

2024-09-20 09:48:27
Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

"Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.

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#1
Foto - Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

"KAMUOYUNU MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN" Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmadığının altı çizilen açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

#2
Foto - Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Açıklama şöyle: Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor.” iddiası doğru değildir.

#3
Foto - Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı bilgisi tamamen asılsızdır.

#4
Foto - Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi

Bakanlıkça, emeklilerin banka hesaplarına yönelik herhangi bir inceleme başlatılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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Yorumlar

Maraşlı46

Yahu adamlar her türlü yalanı açık açık yazıyor. Siz ise yalanı açık yazanın ismini yazmaya cesaret edemiyorsunuz. Yaziklar olsun. Bizi kim koruyacak bu yabancılardan. Cesaretiniz yoksa görevden ayrılın. Bu işi yapacak adam çok. Lütfen görevi terk edin.
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