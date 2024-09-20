2024-09-20 09:48:27 Emeklilerin banka hesapları inceleniyor mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi
"Emeklilerin banka hesaplarına inceleme başlatıldı. Son 5 yıl geriye dönük kontrol ediliyor" iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bazı emeklilerin hesaplarının üçüncü şahıslar veya şirketler tarafından kullanıldığına dair bulgulara ulaştığı" bilgisinin asılsız olduğu belirtildi.