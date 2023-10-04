Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli maaşı zamlarıyla ilgili kulislerden bilgiler gelmeye devam ediyor. 1 Ekim'de açılan Meclis ile birlikte gözler emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Eylül ayında enflasyon rakamlarının yüzde 60'ları aşarak 2023 yılının zirvesini görmesi emekli maaşlarına zam beklentisine neden olmuş durumda. Vatandaşlar 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorularını araştırırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü haber geldi. Milyonlarca emekli bu haberle yıkılacak! Emekliler oraya bile kabul edilmeyecek. İşte son dakika emekli maaşı zam haberinin detayları...