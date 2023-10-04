2023-10-04 13:52:09 Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı
Son dakika haberi... Emekli maaşı zammıyla ilgili flaş gelişme! 1 Ekim'de açılan Meclis ile birlikte gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Özellikle Eylül ayı enflasyonun yüzde 63'lere kadar çıkması maaşlarda ek zam beklentisine neden olurken vatandaşlar 'Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusunu araştırmaya başladı. Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü haber geldi. Milyonlarca emekli bu haberler kahrolacak! Oraya bile kabul edilmeyecekler.