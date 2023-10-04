  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg’dan milyonları havalara zıplatacak haber geldi! Az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

MANU maçı sonrası çılgın teklif! Projemize uyanlar burada… Rakam ortaya çıktı...

THY’den görülmemiş kampanya! Biletler o fiyata kadar düştü! Valizini kapan akın akın koştu

Son sözünü duyanın yüreği parçalanıyor! Tam 10 yıldır gözlerini kapatamıyor

Türkiye lojistik süper güç olma yolunda! Ulaştırma Bakanından müjde üstüne müjde

Putin çılgına dönecek! Korktuğu başına geldi... Türkiye'den o İHA'yı alacaklar

220 yıllık dev marka iflas bayrağını çekti! Çeyizlerin baş tacıydı! Herkes şaşkın

Kiracıları kahreden haber! Bu gelişmeyi duyunca karalar bağlayacaklar

Telefonlarla ilgili beklenmedik karar devreye sokuldu! Yurtdışından telefon getirenler dikkat! Artık bu şart getirildi...

Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı
Ekonomi
4
Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı

2023-10-04 13:52:09
Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı

Son dakika haberi... Emekli maaşı zammıyla ilgili flaş gelişme! 1 Ekim'de açılan Meclis ile birlikte gözler emekli maaşlarına yapılacak zamma çevrilmiş durumda. Özellikle Eylül ayı enflasyonun yüzde 63'lere kadar çıkması maaşlarda ek zam beklentisine neden olurken vatandaşlar 'Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorusunu araştırmaya başladı. Ünlü SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü haber geldi. Milyonlarca emekli bu haberler kahrolacak! Oraya bile kabul edilmeyecekler.

#1
Foto - Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla takip ettiği emekli maaşı zamlarıyla ilgili kulislerden bilgiler gelmeye devam ediyor. 1 Ekim'de açılan Meclis ile birlikte gözler emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Eylül ayında enflasyon rakamlarının yüzde 60'ları aşarak 2023 yılının zirvesini görmesi emekli maaşlarına zam beklentisine neden olmuş durumda. Vatandaşlar 'En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?' sorularını araştırırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan kötü haber geldi. Milyonlarca emekli bu haberle yıkılacak! Emekliler oraya bile kabul edilmeyecek. İşte son dakika emekli maaşı zam haberinin detayları...

#2
Foto - Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan veriler sonrası emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı merak konusu oldu. 'Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor' diyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun kötü haberi duyurdu. Emekli maaşı zammı ile ilgili önemli bilgiler veren Erdursun şunları söyledi:

#3
Foto - Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar! Açıkladı

"TÜİK Eylül ayı enflasyonunu yüzde %4.75 olarak açıkladı. TÜİK OVP’de hedeflenen e’i tutturacak! Memura, memur emeklilerine G, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 8 zam (enflasyon farkı) çıkacak, seçim öncesinde P’ye tamamlanacak! 1 Temmuz’da emekliye yapılan % oranında zam! TÜİK verilerine göre 3 ayda eridi! 3 aylık enflasyon %.10! Ekim ayında emekli aylıklarına seyyanen artış olması gerekiyor. Bu emekli aylıklarıyla emeklileri huzur evleri dahi kabul etmiyor!"

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın
Teknoloji

Rusya’dan Türkiye’ye çılgın teklif: Gelin projemize katılın

Rusya Federal Uzay Ajansı Genel Müdürü Yuriy Borisov, Türkiye’ye uzay istasyonu teklifinde bulundu.

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da Gebze'deki fabrikaya ziyaretçi akını yaşanıyo..
‘Bunların satmayacağı vatan yok’ Kandil'in tetikçileri
Gündem

‘Bunların satmayacağı vatan yok’ Kandil'in tetikçileri

Basın özgürlüğü bahanesine sığınarak her türlü ihanete imza atan ve provokatif söylemlerle halkı kışkırtmaya çalışan fondaş gazeteciler, ade..
Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak
Sağlık

Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıkta şiddet olaylarını önlemeye ilişkin, “Daha basit bir müdahale ile beyaz kod ihtiyacı azaltılabilir, ço..
CHP’de yeni taciz skandalı!
Gündem

CHP’de yeni taciz skandalı!

İzmir’de yaşayan R.G.M. belediyede iş bulacağını söyleyen Konak Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mehmet Şerif Demir’in kendisini elle taciz ettiğ..
İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet
Gündem

İşte CHP-HDP ittifakı Başörtüsüne hayır eşcinsel evliliğe evet

CHP'li ve HDP'lilerin TBMM'de ağırladığı ‘kadın platformu', başörtüsü düzenlemesine karşı çıktı, eşcinsel evliliği savundu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23