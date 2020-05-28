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Ekonomi
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Emeklilere zam ve ikramiye müjdesi! SGK Bağkur memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020-05-28 17:22:01
Emeklilere zam ve ikramiye müjdesi! SGK Bağkur memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Emeklilere zam ikramiye var mı? Emekli zam son dakika 2020 haberleri: 13 milyon emekli vatandaş, 2020 yılına ilişkin ilk bayram ikramiyesini koronavirüs salgını nedeniyle bayram öncesinde aldı. İkramiyenin yanında emekli maaşına yapılacak zamlar son dakika merak konusu olurken, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyeleri verilecek. Peki emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye zam var mı? İşte son dakika emekli zam haberi.

#1
Foto - SGK emekli maaşı alan vatandaşlar, temmuz ayı itibarıyla çifte bayramı yaşayacak. Hem Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak hem de temmuz zammı almanın mutluluğunu yaşayıp çifte bayram yaşayacak.

SGK emekli maaşı alan vatandaşlar, temmuz ayı itibarıyla çifte bayramı yaşayacak. Hem Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak hem de temmuz zammı almanın mutluluğunu yaşayıp çifte bayram yaşayacak.

#2
Foto - SSKve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlı maaş alacak. Memur ve memur emeklisi statüsündeki vatandaşlar da yüzde 4 oranında zam ve ilk 6 aylık enflasyon oranının yüzde 4 seviyesini aşması halinde aşan kısım kadar farktan yararlanabilmiş olacak.

SSKve Bağkur emeklileri yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlı maaş alacak. Memur ve memur emeklisi statüsündeki vatandaşlar da yüzde 4 oranında zam ve ilk 6 aylık enflasyon oranının yüzde 4 seviyesini aşması halinde aşan kısım kadar farktan yararlanabilmiş olacak.

#3
Foto - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketinden geldi. Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) beklenti anketinden geldi. Mayıs ayı beklenti anketinde enflasyon tahmini yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıkmıştı.

#4
Foto - Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.

Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.

#5
Foto - Merkez Bankası’nın beklenti anketine uygun bir şekilde enflasyon rakamlarının gerçekleşmesi durumunda SSK ve

Merkez Bankası’nın beklenti anketine uygun bir şekilde enflasyon rakamlarının gerçekleşmesi durumunda SSK ve

#6
Foto - Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41’e yükselmiş olacak.

Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41’e yükselmiş olacak.

#7
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