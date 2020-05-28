2020-05-28 17:22:01 Emeklilere zam ve ikramiye müjdesi! SGK Bağkur memur emeklisi ne kadar zam alacak?
Emeklilere zam ikramiye var mı? Emekli zam son dakika 2020 haberleri: 13 milyon emekli vatandaş, 2020 yılına ilişkin ilk bayram ikramiyesini koronavirüs salgını nedeniyle bayram öncesinde aldı. İkramiyenin yanında emekli maaşına yapılacak zamlar son dakika merak konusu olurken, Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyeleri verilecek. Peki emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Emekliye zam var mı? İşte son dakika emekli zam haberi.