Korkunç gelişme: Sıfırdan virüs üretildi!
Bilim adamları, yapay zekanın genetik dizileri değiştirerek mevcut tespit yöntemleri ve bağışıklık sisteminden kaçabilecek “deepfake virüsler” tasarlama potansiyeline ulaştığı konusunda uyardı. Radical Numerics CEO'su Eric Nguyen de yapay zekanın, virüslerin işlevlerini koruyarak tespit mekanizmalarından kaçabilecek biyolojik varyantlar tasarlayabileceğini belirtti. Radical Numerics şirketinin CEO'su Eric Nguyen'in uyarısına göre yapay zeka, genetik dizileri değiştirirken virüslerin işlevlerini koruyarak tespit sistemlerinden ve bağışıklık sisteminden kaçabilecek “biyolojik deepfake virüsler” tasarlayabilecek kapasiteye ulaştı.