Korkunç gelişme: Sıfırdan virüs üretildi!

Mevcut kurallar ve yasalar yeterli değil Mevcut kurallar, düzenlemeler ve yasalar bu yeni alanı bütünüyle kapsamıyor. Bu konuda düzenleyici mekanizmaların bulunduğu düşünülebilir ve gerçekten de belirli ölçüde mevcut. Örneğin ABD kısa süre önce federal fonlarla gerçekleştirilen “işlev kazandırma” araştırmalarını yasakladı. Ancak bu düzenleyici çerçeve, tehdidin bir bilim insanının halihazırda var olan bir virüsü değiştirmesi olduğu bir dünya için tasarlandı. Daha önce hiç var olmamış yeni bir genomu yapay zekanın oluşturması durumunda ise mevcut düzenlemeler sınırlı kalıyor. Üstelik söz konusu düzenleme genel bir yasa değil, yalnızca federal finansmanla ilgili bir kural. Ayrıca bütün dünyayı değil yalnızca tek bir ülkeyi kapsıyor.