Emeklilere müjde gibi müjde! Evlerine bir maaş daha girecek: İşte detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan dar gelirli hanelere yönelik kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kapsam ve yol haritası netleşmeye başladı. Pilot uygulamanın 2026'da belirli illerde başlatılması, ardından 2027'de ülke geneline yayılması hedefleniyor. Vatandaşlık maaşı uygulaması emeklileri de kapsayacak şekilde kurgulanacak. Düşük maaş alan emeklilere gelir desteği verilecek.