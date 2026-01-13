  • İSTANBUL
Emeklilere müjde gibi müjde! Evlerine bir maaş daha girecek: İşte detaylar
Giriş Tarihi:

Emeklilere müjde gibi müjde! Evlerine bir maaş daha girecek: İşte detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan dar gelirli hanelere yönelik kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak anılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi için kapsam ve yol haritası netleşmeye başladı. Pilot uygulamanın 2026'da belirli illerde başlatılması, ardından 2027'de ülke geneline yayılması hedefleniyor. Vatandaşlık maaşı uygulaması emeklileri de kapsayacak şekilde kurgulanacak. Düşük maaş alan emeklilere gelir desteği verilecek.

"Vatandaşlık maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Uygulama için haziran ayında düğmeye basılması hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların yeni modele ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Sürecin, Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) gündeminde de ele alındığı ifade edildi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, yeni sistemle sosyal yardımların bütüncül biçimde değerlendirilmesi ve mevcut desteklerin yanında ihtiyaç sahibi ailelerin gelirini belirli bir eşik seviyeye yaklaştıracak tamamlayıcı bir mekanizma kurulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında, sistemin önce pilot olarak uygulanacağı, ardından 2027 itibarıyla yaygınlaştırılmasının amaçlandığı kaydedildi. Uygulamaya ilişkin çerçevenin bir yasa teklifi ile Meclis gündemine taşınmasının da beklentiler arasında olduğu aktarıldı.

Proje ile her hanenin belli bir gelire sahip olması hedefleniyor. Buna göre, hanelere yönelik belli bir gelir seviyesi belirlenecek ve bu rakamın altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilecek.

Gelir desteğinin yanısıra, farklı sosyal yardımlarla aileler desteklenecek. Bu sistemin hayata geçirilmesi ile birlikte her ocak ve temmuz ayında en düşük emekli aylıklarının artırılması için kanuni düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın daha önce yaptığı değerlendirmelerde, aileler ve yaşlı vatandaşlar için sosyal güvenlik şemsiyesinin güçlendirilmesi ve uzun süreli bakım gibi başlıklarda kapsamın genişletilmesine ihtiyaç olduğu mesajı öne çıkmıştı.

