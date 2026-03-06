O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki
Beşiktaş, yaz döneminde sol bek takviyesi gerçekleştirecek. Şu anda favori ismin, Cruzeiro forması giyen Kaiki olduğu öğrenildi...
Beşiktaş ara transfer döneminde birçok sol bek için girişimde bulunmuştu. Ancak istenilen isimlerden olumlu dönüş alınamadı. Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Ve 2026 yazında kesin olarak bir sol bek alınacak.
Siyah-Beyazlı ekibin en büyük hedefinin; Cruzeiro forması giyen Kaiki olduğu öğrenildi.
22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Cruzeiro ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Şu andaki tahmini piyasa değeri 10 milyon euro civarında... Kulübün altyapısından çıkan 1.72 boyundaki futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.
Kaiki, Cruzeiro'nun yeni mukavele tekliflerini geri çevirdi. 2026 yazında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş'ın konuyla ilgili bazı görüşmeler yaptığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki temaslar sürüyor. Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği konuşuluyor.
