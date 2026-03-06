  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki
Emrah Savcı

O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki

Beşiktaş, yaz döneminde sol bek takviyesi gerçekleştirecek. Şu anda favori ismin, Cruzeiro forması giyen Kaiki olduğu öğrenildi...

#1
Foto - O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki

Beşiktaş ara transfer döneminde birçok sol bek için girişimde bulunmuştu. Ancak istenilen isimlerden olumlu dönüş alınamadı. Bu konudaki çalışmalar sürüyor. Ve 2026 yazında kesin olarak bir sol bek alınacak.

#2
Foto - O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki

Siyah-Beyazlı ekibin en büyük hedefinin; Cruzeiro forması giyen Kaiki olduğu öğrenildi.

#3
Foto - O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki

22 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Cruzeiro ile 31 Aralık 2027 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Şu andaki tahmini piyasa değeri 10 milyon euro civarında... Kulübün altyapısından çıkan 1.72 boyundaki futbolcunun, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.

#4
Foto - O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki

Kaiki, Cruzeiro'nun yeni mukavele tekliflerini geri çevirdi. 2026 yazında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

#5
Foto - O ismi alacakları konuşuluyordu ama... Beşiktaş'ın sol bek operasyonu: Kaiki

Beşiktaş'ın konuyla ilgili bazı görüşmeler yaptığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki temaslar sürüyor. Sergen Yalçın'ın da bu transfere onay verdiği konuşuluyor.

