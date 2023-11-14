2023-11-14 15:28:17 Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak
Yaklaşık 16 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren yeni yıl zamlarına sayılı günler kaldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları yılda iki defa artış oranlarına göre yükselmekte. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları ocak ayında 2023’ün ikinci altı aylık enflasyon oranına bağlı olarak artacak. 6 aylık enflasyon oranları ve yeni emeklilik düzenlemesiyle, yeni yılda en düşük emekli aylığının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.