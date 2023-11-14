Emeklilere büyük müjde geldi! En düşük aylık bu kadar olacak

Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu. Ayrıca Merkez Bankası tarafından yıl sonu en düşük enflasyon oranı beklentisi yüzde 65, en yüksek enflasyon oranını ise yüzde 68 olarak açıklandı. Yıl sonu için emeklilere gelecek muhtemel zam oranlarına bakıldığı zaman, en düşük enflasyon beklentisi olan yüzde 65’lik oranın gerçekleşmesi ön görüldüğünde, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37,76 oranında, Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49,45 oranında artış olacak.