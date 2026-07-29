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Harabeden Avrupa'nın en büyük kütüphanesine: En prestijli ödülde finale kaldı! Yanlışı gördüler ve... Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı! Görüşmeler başlıyordu... Savunmada büyük zaafiyet: İDA savaş gemisinin burnunda bitti, radarların ruhu duymadı Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele Arpaguş: Çocuklarımız medeniyet değerlerimizle buluşmalı: Kur’an’ı öğrenmeli ve O’nunla yaşamalıyız Çiftçilerden şok eden tehdit: Bir sene ekmeyiz Türkiye'ye karşı geri dönüşü olmayan bir yola giriyorlar: Burnumuzun dibine asker yığacaklar Türkiye kavrulurken onlar donuyor: Yazın ortasında sobayla ısınıyorlar! Türkiye'de yaşananlar Irak gündemini altüst etti: Vallahi felakettir billahi felakettir Düşüş eğilimi devam ediyor! Altında gözler FED’e kitlendi
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Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

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Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalova’daki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Muğla'daki yangında Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken Seydikemer Devlet Hastanesi ile 121 ev tahliye edildi. Yalova’nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattındaki yangına ekipler sevk edildi. Kumluca'da başlayan yangın nedeniyle Antalya-Kumluca yolu trafiğe kapatılırken Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yükselen alevler ise yerleşim birimlerini tehdit ediyor.

#1
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak ormanlık alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

#2
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE Alevleri kontrol altına almak ve yerleşim yerlerini korumak amacıyla başlatılan söndürme çalışmalarına geniş çaplı bir ekip katılıyor. Yangına havadan 5 yangın söndürme uçağı ve 11 helikopter ile müdahale edilirken, karadan ise 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personel söndürme faaliyetlerinde görev yapıyor.

#3
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

RÜZGÂRLA YAYILIYOR, EVLER TAHLİYE EDİLİYOR Bölgede hızını artıran şiddetli rüzgâr, yangının yayılımını hızlandırırken söndürme çalışmalarını da önemli ölçüde güçleştiriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi nedeniyle risk altındaki evlerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.

#4
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

FETHİYE-ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPANDI Ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri ve soğutma çalışmaları aralıksız sürerken, yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

#5
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

HASTANE TEDBİREN BOŞALTILDI Yangın nedeniyle bazı evlerin yanı sıra Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Hastaların, Fethiye'deki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

#6
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

"121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ" Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

#7
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KURTARILDI Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

#8
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

YALOVA’DA EKİPLER SEFERBER OLDU Yalova’nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında daorman yangını meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, ihbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattında çıkan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlatılırken, ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetkililer, yangının yerleşim yerlerini tehdit edip etmediğine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirirken, vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri istendi.

#9
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

BALIKESİR'DE YERLEŞİM YERLERİ TEHDİT ALTINDA Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti kazı alanı çevresinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki bazı yazlık evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Dumanlar körfezin birçok bölgesinden çıplak gözle görülürken Altınoluk Şahindere kanyonunda ve Ayvalık Sarımsaklı'da da yangınların başladığı ekiplerin her bölgede yangınlarla mücadele ettiği bildirildi. Şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

#10
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

MADRA DAĞI’NDA DA YANGIN Öte yandan, Havran ilçesindeki Madra Dağı'nda da orman yangını çıktı. Her iki bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüyor.

#11
Foto - Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele

KUMLUCA’DA D-400 TRAFİĞE KAPATILDI Antalya Kumluca'ya bağlı Yazır Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit eden yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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