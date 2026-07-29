Yurdun dört bir yanında ciğerlerimiz yanıyor! ‘Yeşil vatan’ için 4 koldan mücadele
Muğla, Antalya, Balıkesir ve Yalova’daki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Muğla'daki yangında Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatılırken Seydikemer Devlet Hastanesi ile 121 ev tahliye edildi. Yalova’nın Armutlu ilçesi Kapaklı köyü hattındaki yangına ekipler sevk edildi. Kumluca'da başlayan yangın nedeniyle Antalya-Kumluca yolu trafiğe kapatılırken Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yükselen alevler ise yerleşim birimlerini tehdit ediyor.