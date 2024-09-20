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Ekonomi
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Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

2024-09-20 17:05:01
Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler, maaşlarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya.

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Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Peki mağduriyetten kaçınmak isteyenler bu durumda ne yapmalı?

#2
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

İşte detaylar...

#3
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Türkiye genelinde 16 milyon 154 bin 322 kişi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı alıyor.

#4
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Emeklilerin bazıları sigortalı bir biçimde çalışmaya devam ederken, geri kalanı ya kayıt dışı olarak mesleğini yapıyor ya da iş hayatından tümüyle çekiliyor.

#5
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Emekli olduktan sonra işe giren emeklilerin dikkat etmesi gereken bir ayrıntı var. İşveren çalışan için sigorta başvuru yaparken iki tane kod bulunuyor.

#6
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Emekli olduktan sonra tekrar çalışanların 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi’nden girişinin yapılması zorunlu.

#7
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Bunun yerine 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları üzerinden kayıt gerçekleştirilirse emekli maaşınızın bir süre sonra kesileceği anlamına geliyor.

#8
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Yeni Şafak’ta yer alan haberde, SGK Uzmanı Emin Yılmaz, İş verenin çalışan emeklinin SGK primlerini yanlış bir kodla yatırması halinde neler yapılabileceğini anlattı.

#9
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Sehven de olsa emekli çalışanların bu tür sıkıntılar yaşayabileceğini belirten Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şunları söyledi: “Hemen sigortanızı yapan ilgili şirkete başvurarak, hatalı girişin düzeltilmesini isteyin.

#10
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

İşveren gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bağlı bulunduğunuz SGK’ya durumu bildirin. Emekli aylığınızın kayıp olmadan ödenmesi gerektiğine dair talebinizi iletin.

#11
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Böylece ödenmemiş olan emekli maaşınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içerisinde alacaksınız” dedi.

#12
Foto - Emekliler aman dikkat! Maaşınız kesilebilir

Tüm Sigorta Kolları'nda yüzde 37,5, emekli çalışanda ise yüzde 32 prim kesildiğini hatırlatan Yılmaz, “Eylülden itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25 ekleme yapılacak” bilgisini verdi.

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