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Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

2024-01-17 13:18:37
Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam oranı belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak karara çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Canlı yayında emekliye ek zam oranını öğrenen gazeteci Fatih Portakal'ın verdiği tepkisi ise gündem oldu.

#1
Foto - Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ek zam yapılıp yapılmayacağı tartışılıyordu. Yüzde 37,5'lik zammın memur ve memur emeklilerinin zam oranı olan yüzde 50'ye eşitlenmesi yönünde peş peşe açıklamalar gelmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısına çevrilmişti.

#2
Foto - Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. Erdoğan, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına yüzde 37,5'in üzerine yüzde 5 ek zam yapma kararı aldıklarını belirtti. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı.

#3
Foto - Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

Erdoğan, emekli maaşlarındaki farkın ise Temmuz 2024'te yapılacak zamlarda kapanacağını aktardı.

#4
Foto - Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

Gazeteci Fatih Portakal'ın ek zammı duyduğunda verdiği tepki ise gündem oldu. Canlı yayında ek zam oranını öğrenen Portakal, "En düşük emekli maaşı 10 bin TL. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı ona bir şey demiyorum ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 5 zam verildi. Yüzde 37 hariç. Onu aldık zaten. Ne kadar farklı bekleniyordu derseniz en az yüzde 12 bekleniyordu. Yüzde 12 yerine yüzde 5 verildi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49 aldığı yerde siz SSK ve Bağ-Kur emeklisine artı yüzde 5 zam yapıyorsunuz. İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum” dedi.

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