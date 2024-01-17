2024-01-17 13:18:37 Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam oranı belli oldu. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı kabine toplantısından çıkacak karara çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında alınan kararları duyurdu. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 zam yapılacağı açıklandı. Canlı yayında emekliye ek zam oranını öğrenen gazeteci Fatih Portakal'ın verdiği tepkisi ise gündem oldu.