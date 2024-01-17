Emekli zammını canlı yayında öğrenen Fatih Portakal'ın tepkisi olay oldu! Bakın ne dedi

Gazeteci Fatih Portakal'ın ek zammı duyduğunda verdiği tepki ise gündem oldu. Canlı yayında ek zam oranını öğrenen Portakal, "En düşük emekli maaşı 10 bin TL. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkardı ona bir şey demiyorum ama SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 5 zam verildi. Yüzde 37 hariç. Onu aldık zaten. Ne kadar farklı bekleniyordu derseniz en az yüzde 12 bekleniyordu. Yüzde 12 yerine yüzde 5 verildi. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49 aldığı yerde siz SSK ve Bağ-Kur emeklisine artı yüzde 5 zam yapıyorsunuz. İmkansız bir şey ya, gerçekten şaşırdım. En az yüzde 49'a çekileceğini tahmin ediyordum” dedi.