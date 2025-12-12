Bakan Ersoy TBMM Genel Kurulu'nda: Turizmde küresel liderliğe yürüyoruz 64 milyar dolar hedefini yakalayacağız

TBMM GENEL KURULU’NDA 2026 BÜTÇESİNİ SUNAN BAKAN ERSOY: TURİZMDE KÜRESEL LİDERLİĞE YÜRÜYORUZ 64 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ! Uygulanan etkin tanıtım politikaları sayesinde Türkiye’nin artık küresel bir turizm markası olduğunu belirten Ersoy; Türkiye’nin, dünyanın en çok turist çeken ülkeleri listesinde 2017’de 8’inci sıradayken 2024’te 4’üncü sıraya yükseldiğini kaydetti. Turizm gelir sıralamasında ise Türkiye’nin 2017’de 15’inci sıradan 2024 yılında 7’nciliğe çıktığını vurguladı. Bu başarıların sürdürülebilir turizm alanındaki güçlü adımlarla perçinlendiğini ifade eden Bakan Ersoy, Türkiye’nin bugün bu alanda dünyanın lider ve öncü ülkesi olduğunu söyledi. Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) iş birliği kapsamında hayata geçirilen programla yaklaşık 19 bin konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını belirterek Türkiye’nin dünyada en fazla GSTC sertifikalı tesise sahip ülke konumuna geldiğini dile getirdi. 780 KAZI VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMASIYLA ARKEOLOJİDE DÜNYA LİDERİYİZ Sunumunda arkeoloji alanındaki atılımlara geniş yer veren Bakan Ersoy, “Geleceğe Miras” projesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak hayata geçirildiğini vurguladı. Türkiye’nin 2025 yılı sonunda yürütülen 780 kazı ve araştırma çalışmasıyla arkeolojide dünya lideri olduğunu açıkladı. 2025 itibarıyla 65 ilde 255 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü ifade eden, yabancı heyetler tarafından sürdürülen 29 kazının 12 aylık kazı programına alındığını ve her birine Türk Koordinatör Kazı Başkanı atandığını, böylece yerli ve millî bir Türk arkeolojisinin, insanlık tarihini aydınlatan çalışmalara ev sahipliği yaptığını belirtti. Sualtı arkeolojisinde de Türkiye’nin dünya lideri olduğunu söyleyen Ersoy, 7 sualtı arkeolojik kazısıyla Türkiye’nin bu alanda da birinci sırada yer aldığını aktardı.