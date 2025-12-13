Baykar'ın yeni nükleer girişimi! TMRS'nin anlamı büyük dikkat çekti

Bu görev kapsamında Fergani küp uydusu FRG-10D1 de yörünge transfer aracından başarıyla ayrıldı. Tüm bu adımlar, Selçuk Bayraktar’ın “Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi” olarak tanımladığı, Türkiye merkezli bir uydu konumlama altyapısının ilk adımları olarak değerlendiriliyor. Fergani Uzay, önümüzdeki 5 yıl içinde 100’ün üzerinde uyduyu uzaya göndermeyi hedefliyor. Baykar ve Türkiye’nin uzay vizyonu, yalnızca uydu ve reaktör teknolojileriyle sınırlı değil. Somali’de inşası süren ve Türkiye’ye tahsisli 30x30 kilometrelik sahada kurulacak uzay istasyonu/fırlatma üssü, bu vizyonun en kritik bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Okyanus kıyısındaki stratejik konumu sayesinde, Türkiye bu üs üzerinden uzaya bağımsız çıkış kabiliyeti elde etmeyi planlıyor. Baykar’ın 50 tonluk bir fırlatma sistemi üzerinde çalıştığı, bu sistemin Roketsan’ın faaliyetleriyle birlikte Somali’deki uzay limanından kullanılmasının hedeflendiği ifade ediliyor. Baykar cephesi, TMRS ve Fergani gibi girişimlerin yalnızca savunma odaklı bir vizyonun değil, yüksek teknoloji ihracatından elde edilen kaynaklarla enerji, uzay ve altyapı alanlarında bağımsızlık hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurguluyor. Nükleer enerji, küçük modüler reaktörler, küresel konumlama sistemi ve bağımsız fırlatma kapasitesi; Baykar’ın önümüzdeki dönemde yalnızca savunma sanayinde değil, enerji ve uzay ekosisteminde de Türkiye’nin oyun kurucu aktörlerinden biri olmayı hedeflediğini gösteriyor.