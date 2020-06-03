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Ekonomi
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Emekli temmuz 2020 zammı ne kadar olacak Son dakika emekli memur maaş zammı

2020-06-03 10:18:27
Emekli temmuz 2020 zammı ne kadar olacak Son dakika emekli memur maaş zammı

2020 emekli ve memur zammı son dakika haberi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında maaşlara yapılacak zamda. Emekli temmuz zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları da açıklanmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı. Yıllık en düşük artış %2,98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Peki 2020 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı zam oranları.

#1
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

#2
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,36 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,36 artış kaydetti.

#3
Foto - TÜİK verilerine göre, Mayısta TÜFE yüzde 1,36 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11,39 olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Mayısta TÜFE yüzde 1,36 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 11,39 olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

#5
Foto - EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

#6
Foto - Memur ve emekliler enflasyon farkına göre zam ya da maaşlarına fark alıyorlar.

Memur ve emekliler enflasyon farkına göre zam ya da maaşlarına fark alıyorlar.

#7
Foto - Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu.

Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu.

#8
Foto - Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu.

Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu.

#9
Foto - Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.

Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4’ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak.

#10
Foto - Memurlar ne kadar enflasyon zammı alacak?

Memurlar ne kadar enflasyon zammı alacak?

#11
Foto - Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

#12
Foto - Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.

Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.

#13
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#14
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#15
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#16
Foto - Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.

Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.

#17
Foto - 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.

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