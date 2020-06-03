2020-06-03 10:18:27 Emekli temmuz 2020 zammı ne kadar olacak Son dakika emekli memur maaş zammı
2020 emekli ve memur zammı son dakika haberi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı temmuz ayında maaşlara yapılacak zamda. Emekli temmuz zammını belirleyecek olan enflasyon rakamları da açıklanmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı. Yıllık en düşük artış %2,98 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Peki 2020 emekli temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur enflasyon farkı zam oranları.