Emekli maaşlarına ve memurlara büyük zam geliyor! Tarihi müjde... O hesap değişti!

EYT’de bunu gördük. İşverenler EYT’li çalışanlarına hazır bir şekilde bu tutarı veremedi. Kıdem tazminatı bir haktır. Kıdem tazminatı hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir. Sayın Cevdet Yılmaz bunu teyit eden bir söylemde bulundu.İlerleyen zamanlarda kıdem tazminatına ilişkin düzenleme beklemiyorum ama işverenin fiili olarak ayırması gerektiği kıdem tazminatı tutarını ayırmadığı için bunun belli bir payının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne girerek fiili olarak prim yatırılmasının önü açılabilir. Bu işçi açısından çok önemlidir. Çalışanlar için ikinci basamak bir emeklilik olacaktır.