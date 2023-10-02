2023-10-02 10:25:41 Emekli maaşlarına ve memurlara büyük zam geliyor! Tarihi müjde... O hesap değişti!
Emekli ve memur maaşlarıyla kök ücret ve seyyanen zam müjdesi geldi. Yeni dönemde emekli ve memurlara yapılacak olası zam oranlarıyla yeni maaşlar tek tek hesaplandı. Öte yandan Meclis yeni yasama dönemine yoğun bir ekonomi ajandasıyla mesaiye başladı. Küçük esnaf ve tüccarın prim yükünün hafifletilmesi, ev kadınlarına sigorta desteği başta olmak üzere vatandaşın gelirini artıracak, cebine doğrudan yansıyacak yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yaşama geçirilecek. İşte memur, emekli, ev hanımı, çifti, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren detaylar...