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Ekonomi
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Emekli maaşı zam ne kadar olacak?

2020-07-01 12:59:52
Emekli maaşı zam ne kadar olacak?

Emekli maaşına zam ne kadar? Emekli maaş zammı son dakika haberi. Milyonlarca emekli temmuz zammını bekliyor. Emekliler için merakla beklenen ay olan Temmuz ayının başlaması ile birlikte emekli maaşlarına ne kadar zaman yapılacağı merak konusu. 3 Temmuz’da enflasyon oranları açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı zammı yansıyacak. Peki emekli maaşı zam ne kadar olacak?

#1
Foto - Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 6,49 oranında zam alan emekliler için Temmuz ayındaki zam oranı da merakla bekleniyor. Toplu sözleşme ile görevde olan memur ve emeklileri, SSK, Bağkur ve tarım emeklileri Temmuz ayında alacakları zam oranını bekliyorlar. Senedeki iki kere gerçekleşen zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Geçen Ocak ayında 6,49 oranında zam alan emekliler için şimdi alacakları zam oranları 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranları ile açıklık kazanacak.

Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 6,49 oranında zam alan emekliler için Temmuz ayındaki zam oranı da merakla bekleniyor. Toplu sözleşme ile görevde olan memur ve emeklileri, SSK, Bağkur ve tarım emeklileri Temmuz ayında alacakları zam oranını bekliyorlar. Senedeki iki kere gerçekleşen zam oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Geçen Ocak ayında 6,49 oranında zam alan emekliler için şimdi alacakları zam oranları 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranları ile açıklık kazanacak.

#2
Foto - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

#3
Foto - Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak?

Memurlar ne kadar enflasyon farkı alacak?

#4
Foto - Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak. Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti.

#5
Foto - Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.

Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.

#6
Foto - En Düşük Maaş Bin 500 Lira Olacak Yapılan zamlar ile birlikte SSK emeklisi maaşları 2.214 TL olurken Bağkur emeklileri için ise en düşük tutar 1.985 TL olması bekleniyor. En düşük tarım emeklisi maaşı ise 1.490 TL olacak. Fakat Nisan ayında çıkarılmış olan yeni yasanın ilgili hükümlerine göre en düşük emekli aylığı da 1.500 liranın altında olmayacak. Bu yüzden Temmuz ayına kadar 1.500 liranın altında emekli aylığı almakta olan Bağkur, SSK ve tarım emeklileri için Temmuz ayından itibaren en düşük aylık ücreti 1.500 lira olacak. Ancak bu kapsamda tutulan kimseler Temmuz zammından yararlanamayacaklar. Temmuz zammı ile birlikte aynı zamanda ek ödemelerin de artması bekleniyor.

En Düşük Maaş Bin 500 Lira Olacak Yapılan zamlar ile birlikte SSK emeklisi maaşları 2.214 TL olurken Bağkur emeklileri için ise en düşük tutar 1.985 TL olması bekleniyor. En düşük tarım emeklisi maaşı ise 1.490 TL olacak. Fakat Nisan ayında çıkarılmış olan yeni yasanın ilgili hükümlerine göre en düşük emekli aylığı da 1.500 liranın altında olmayacak. Bu yüzden Temmuz ayına kadar 1.500 liranın altında emekli aylığı almakta olan Bağkur, SSK ve tarım emeklileri için Temmuz ayından itibaren en düşük aylık ücreti 1.500 lira olacak. Ancak bu kapsamda tutulan kimseler Temmuz zammından yararlanamayacaklar. Temmuz zammı ile birlikte aynı zamanda ek ödemelerin de artması bekleniyor.

#7
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