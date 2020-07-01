2020-07-01 12:59:52 Emekli maaşı zam ne kadar olacak?
Emekli maaşına zam ne kadar? Emekli maaş zammı son dakika haberi. Milyonlarca emekli temmuz zammını bekliyor. Emekliler için merakla beklenen ay olan Temmuz ayının başlaması ile birlikte emekli maaşlarına ne kadar zaman yapılacağı merak konusu. 3 Temmuz’da enflasyon oranları açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memur maaşlarına enflasyon farkı zammı yansıyacak. Peki emekli maaşı zam ne kadar olacak?