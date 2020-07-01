Emekli maaşı zam ne kadar olacak?

En Düşük Maaş Bin 500 Lira Olacak Yapılan zamlar ile birlikte SSK emeklisi maaşları 2.214 TL olurken Bağkur emeklileri için ise en düşük tutar 1.985 TL olması bekleniyor. En düşük tarım emeklisi maaşı ise 1.490 TL olacak. Fakat Nisan ayında çıkarılmış olan yeni yasanın ilgili hükümlerine göre en düşük emekli aylığı da 1.500 liranın altında olmayacak. Bu yüzden Temmuz ayına kadar 1.500 liranın altında emekli aylığı almakta olan Bağkur, SSK ve tarım emeklileri için Temmuz ayından itibaren en düşük aylık ücreti 1.500 lira olacak. Ancak bu kapsamda tutulan kimseler Temmuz zammından yararlanamayacaklar. Temmuz zammı ile birlikte aynı zamanda ek ödemelerin de artması bekleniyor.