Dijital dünyanın karanlık yüzü! Şantaj ve istismar kıskacında onlarca genç hayatına son verdi
Milyarlarca dolarlık gelir elde eden teknoloji şirketleri, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlama konusunda sınıfta kaldı. Yetersiz denetimler, güvenlik açıkları ve şifreleme politikaları istismarcıların işini kolaylaştırırken, sosyal medya platformları şantaj çetelerinin hedef belirlediği alanlara dönüştü. Her gün 160’tan fazla çocuğun hedef alınması ve çok sayıda gencin yaşamını yitirmesi, teknoloji devlerinin ihmallerini bir kez daha gözler önüne serdi.