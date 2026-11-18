AP'nin incelemesinde, TikTok üzerinde şantajcılara ve diğer dolandırıcılara yöntem, araç ve hazır senaryolar sunan çok sayıda hesap tespit edildi. Bazı hesapların yüz binlerce beğeniye ve milyonlarca görüntülenmeye ulaşması, platformdaki denetim mekanizmalarının yetersizliğini gözler önüne serdi. TikTok, AP'nin tespit ettiği hesapları kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle kaldırdığını açıklasa da benzer içeriklerin algoritmanın önerdiği videolar arasında görünmeye devam ettiği belirlendi.