2023-11-26 17:27:37 Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika haberi...5000 TL emekli ikramiyesi için kapsam genişledi. Çalışan emeklilere ikramiye verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği emekli ikramiyesi düzenlemesi Meclis'e gelecek. Peki çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL ne zaman yatacak? 4,7 milyon emekliye ödenecek yeni Cumhuriyet ikramiyesi sigorta tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. İşte detaylar...