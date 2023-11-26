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Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Ekonomi
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Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023-11-26 17:27:37
Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Son dakika haberi...5000 TL emekli ikramiyesi için kapsam genişledi. Çalışan emeklilere ikramiye verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği emekli ikramiyesi düzenlemesi Meclis'e gelecek. Peki çalışan emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? 5000 TL ne zaman yatacak? 4,7 milyon emekliye ödenecek yeni Cumhuriyet ikramiyesi sigorta tahsis numarasına göre hesaplara yatacak. İşte detaylar...

#1
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Yasa Meclis’e geliyor! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#2
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın taliamtı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesi bütçe sınırlarını zorlayarak milyonlarca emekliyi rahatlatan 5000 TL emekli ikramiyesi düzenlemesini masaya getirdi. 15 Kasım öncesi SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı ayırt etmeden tüm çalışmayan emeklilere 5000 TL emekli ikramiyesi ödendi.

#3
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Düzenlemenin maliyeti 60 milyar TL'yi aşarken, dul ve yetim de hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı. Burada yüzde 75 hissesi olan 3750 TL, yüzde 50 hissesi olan 2500 TL ve yüzde 25 hissesi olan dul ve yetime 1250 TL Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı.

#4
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere ödenen 5 bin liralık ikramiyenin kapsamı genişletiliyor. Daha önce çıkartılan düzenleme ile 1-31 Ekim tarihleri arasında çalışan ya da kendi işini yapan emeklilere ödeme yapılmamıştı.

#5
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bunun dışında 5 bin liralık ikramiyeden 1,6 milyon civarında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçinin yanı sıra emekli muhtar, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri de yararlanamadı.

#6
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yine daha önce vergi mükellefi olmuş ancak faaliyetini sonlandırmasına rağmen ticaret odasında kaydı silinmemiş esnaf da ikramiye alamamıştı. Hizmet akdiyle çalışan ve Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyen emekliler de ikramiyeden yararlanamadı.

#7
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilerin bu sorunları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıldı. Başkan Erdoğan, kendisine iletilen bilgiler üzerine Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarıyla görüşülmesini, iki bakanlığın bu konuda bir çalışma yapmasını istedi.

#8
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Talimat üzerine çalışmaya başlayan iki bakanlık ikramiyenin kapsamını genişletecek hazırlığı tamamladı. Böylece 5 bin liralık ikramiyenin ödenmediği çalışan emekliler için de bir formül bulundu.

#9
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu konudaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan, "Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik. Pazartesi günkü kabine toplantımızda Çalışma ve Maliye Bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim" dedi.

#10
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Erdoğan, "Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini Meclisimize sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve Bağkur'lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkânından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5 bin liralık ödeme gerçekleştirmiş olacağız" açıklaması yapmıştı.

#11
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışmayan emeklilere ödemeler 11-12-13-14 Kasım tarihlerinde yapıldı. Burada SSK'lılar tahsis numarasına göre 11-12-13 Kasım tarihinde emekli ikramiyesi ödemesi alırken, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı emeklileri de 14 Kasım'da ödemesini hesaplarda gördü.

#12
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yine aynı şekilde ödemelerin yapıldıması durumunda Aralık ayının 15'inden önce emekli ikramiyesi hesaplara yatacak.

#13
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

DUL VE YETİMLER DE ALACAK

#14
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

İkramiye ödemeleri vefat eden sigortalıların eş ve çocuklarına da yapılıyor. Burada ödemeler hisse oranında gerçekleştiriliyor. Söz konusu 5 bin liralık ikramiyeden yararlanamamış olan dul ve yetimler için de ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

#15
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

YASA HAZIRLANIYOR

#16
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak" açıklamasında bulundu. Söz konusu çalışma yasa maddesi haline geldikten sonra bir önerge ile torba yasaya eklenecek.

#17
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#18
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#19
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#20
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#21
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#22
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

#23
Foto - Emekli için alınacak karar! Çalışan emeklilere ikramiye: Yasa Meclis'te! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

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