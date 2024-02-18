Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

16 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin lira yani toplam 6 bin lira ödeme yapılacak. Ödeme ne zaman yapılacak? Yeni emekli olanlar alacak mı? EYT’liler bu uygulamadan yararlanıyor mu? Emeklinin dul ve yetimine ne kadar yatırılacak? Merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...