2024-02-18 13:22:59 Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem zamlı maaşlarını alan emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranındaydı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanıyor. Emekli ikramiyesi ödeme miktarı ve tarihi belli oldu. Bazı emekliler ikramiyelerini evlerinden alabilecekler. Peki yeni emekli olanlar da ikramiye alacak mı? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detayları...