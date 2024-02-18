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Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

2024-02-18 13:22:59
Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem zamlı maaşlarını alan emeklilerin gözü bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranındaydı. Emekli, dul ve yetim aylığı alanlar bayram ikramiyesi ödemelerinden yararlanıyor. Emekli ikramiyesi ödeme miktarı ve tarihi belli oldu. Bazı emekliler ikramiyelerini evlerinden alabilecekler. Peki yeni emekli olanlar da ikramiye alacak mı? İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detayları...

#1
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

16 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında 3’er bin lira yani toplam 6 bin lira ödeme yapılacak. Ödeme ne zaman yapılacak? Yeni emekli olanlar alacak mı? EYT’liler bu uygulamadan yararlanıyor mu? Emeklinin dul ve yetimine ne kadar yatırılacak? Merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

#2
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

2018’de yapılan yasal düzenlemeyle, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki dini bayramda 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlamıştı. İkramiye tutarı 2021 yılında ise 100 liralık artışla 1.100 liraya çıkarılmıştı. Geçen yıl ikramiyeler yüzde 82 zamla 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylece emekliye 2023’te 4 bin lira ek ödeme yapılmıştı.

#3
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

İkramiyeler bu yıl da zamlı yatacak. Müjdeyi önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vermişti.

#4
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Erdoğan, “Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var.

#5
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır” demişti. Bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek teklif de Meclis Başkanlığı’na sunulan 8. Yargı Paketi’ne eklendi.

#6
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

SGK’dan aylık alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

#7
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Yapılan yüzde 50 artışla bu yıl emeklinin cebine toplam 6 bin lira daha girmiş olacak. Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerinde olacak. 10 Nisan tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

#8
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

HESABA NE ZAMAN GEÇECEK?

#9
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Bu noktada 8-9 Nisan tarihleri öne çıkıyor. Kurban Bayramı da 16-17-18-19 Haziran’da olacak. Bayram ikramiyesinin 15 Haziran’dan önce ödenmesi gerekecek. Kurban hazırlıkları nedeniyle bu ödemenin 10-14 Haziran arasında ödenmesi bekleniyor.

#10
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. İş göremezlik oranı yüzde 50 ise 1.500 lira ödenecek.

#11
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Vefat eden emeklinin hak sahiplerine (dul, yetim) bayram ikramiyesi ödemesi, hak sahiplerinin hisseleri oranında yapılıyor. Emekli maaşının yüzde 75’ini hak eden dul ve yetimlere 2 bin 250 lira, yüzde 50’sini hak edenlere 1.500 lira, yüzde 25’ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

#12
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

YENİ EMEKLİ OLANLAR FAYDALANIYOR MU?

#13
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

EYT’den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

#14
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.

#15
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Henüz maaş bağlanmadıysa ikramiye ilk maaşla yatacak.

#16
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

KİMLERE EVİNDE TESLİM EDİLECEK?

#17
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Emekli aylığını PTT’den alan 65 yaş üstü vatandaşların ikramiyeleri, evlerine teslim edilecek.

#18
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak.

#19
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

HACİZ UYGULANIR MI?

#20
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin

#21
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

5510 sayılı Kanun’un ek 18’inci maddesinde,

#22
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

“Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez” hükmü yer alıyor. Yani haciz uygulanamaz.

#23
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

#24
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

#25
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

#26
Foto - Emekli, dul ve yetime bayram müjdesi! Zamlı ikramiye ödeme detayları belli oldu: Destekleyecek karar

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