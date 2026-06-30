Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler
Emekli albay Eray Güçlüer, Türkiye'nin yeni kıtalararası füzesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güçlüer füzeye büyük haksızlıklar edildiğini söyledi.
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Emekli albay Eray Güçlüer, Türkiye'nin yeni kıtalararası füzesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güçlüer füzeye büyük haksızlıklar edildiğini söyledi.
Arzu Yıldırım Şenlik'in sunduğu Ülke'de Bugün programına konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, YILDIRIMHAN'ın Türkiye için önemini bu sözlerle değerlendirdi.
Güçlüer, "Bazen spekülasyon konusuda oluyor. Efendim işte Pekin'i mi vuracağız, Moskova'yı mı vuracağız, Londra'yı mı vuracağız? Şimdi Londra'nın elindeki nükleer silah başlıkları Türkiye'yi mi vuracak? Ya da Rusya elindeki kıtalararası balistik füze ile Türkiye'yi mi vuracak?
Neden sahip oluyorlar? Caydırıcılık... Bakın artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişki ve irtibat kuran dünyadaki bütün devletler, kuracakları ilişki ve irtibatta YILDIRIMHAN'ı da dikkate alarak yeni bir ilişki biçimi kuracaklar. Biz Çin ile masaya oturuyoruz. Ekonomik olarak, liman anlaşmaları vs. örnek vererek söylüyorum. Çin olur başka birisi olur... Şimdi YILDIRIMHAN'lı oturmak var, YILDIRIMHAN'sız oturmak var.
Hakikaten bu füzenin çok hakkını yediler. Bunu tenekeydi, maketti, bilmem neydi... Yakında videoları yayınlanacak. O teneke diyenlere kapak olsun şimdiden. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güç kapasitesi ve caydırıcılığı bakımından çok önemli bir semboldür. Evet biz çok daha iyi ileri seviyelerde sistemler geliştireceğiz.
YILDIRIMHAN dediğiniz şey sadece bir balistik füze değil ki... Uzaya çıkıyor. Uzayda matematik ve fizik değişiyor. Uzay programı geliştirebilen ülkeler kıtalararası balistik füzeler yapabilir.
Çok yakında uzayla ilgili Türkiye'nin çok önemli gelişmeleri olacak. Ben buradan söyleyeyim. Özellikle ay ile ilgili çok yakında çok önemli gelişmeler olacak. Yüce milletimize hayırlı olsun" dedi.
KAYNAK: ÜLKE TV
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