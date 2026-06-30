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Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

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Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Emekli albay Eray Güçlüer, Türkiye'nin yeni kıtalararası füzesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Güçlüer füzeye büyük haksızlıklar edildiğini söyledi.

#1
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Arzu Yıldırım Şenlik'in sunduğu Ülke'de Bugün programına konuk olan Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, YILDIRIMHAN'ın Türkiye için önemini bu sözlerle değerlendirdi.

#2
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Güçlüer, "Bazen spekülasyon konusuda oluyor. Efendim işte Pekin'i mi vuracağız, Moskova'yı mı vuracağız, Londra'yı mı vuracağız? Şimdi Londra'nın elindeki nükleer silah başlıkları Türkiye'yi mi vuracak? Ya da Rusya elindeki kıtalararası balistik füze ile Türkiye'yi mi vuracak?

#3
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Neden sahip oluyorlar? Caydırıcılık... Bakın artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişki ve irtibat kuran dünyadaki bütün devletler, kuracakları ilişki ve irtibatta YILDIRIMHAN'ı da dikkate alarak yeni bir ilişki biçimi kuracaklar. Biz Çin ile masaya oturuyoruz. Ekonomik olarak, liman anlaşmaları vs. örnek vererek söylüyorum. Çin olur başka birisi olur... Şimdi YILDIRIMHAN'lı oturmak var, YILDIRIMHAN'sız oturmak var.

#4
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Hakikaten bu füzenin çok hakkını yediler. Bunu tenekeydi, maketti, bilmem neydi... Yakında videoları yayınlanacak. O teneke diyenlere kapak olsun şimdiden. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güç kapasitesi ve caydırıcılığı bakımından çok önemli bir semboldür. Evet biz çok daha iyi ileri seviyelerde sistemler geliştireceğiz.

#5
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

YILDIRIMHAN dediğiniz şey sadece bir balistik füze değil ki... Uzaya çıkıyor. Uzayda matematik ve fizik değişiyor. Uzay programı geliştirebilen ülkeler kıtalararası balistik füzeler yapabilir.

#6
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Çok yakında uzayla ilgili Türkiye'nin çok önemli gelişmeleri olacak. Ben buradan söyleyeyim. Özellikle ay ile ilgili çok yakında çok önemli gelişmeler olacak. Yüce milletimize hayırlı olsun" dedi.

#7
Foto - Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

KAYNAK: ÜLKE TV

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