Emekli albaydan Yıldırımhan füzesi için olay sözler: Bunun çok hakkını yediler

Neden sahip oluyorlar? Caydırıcılık... Bakın artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişki ve irtibat kuran dünyadaki bütün devletler, kuracakları ilişki ve irtibatta YILDIRIMHAN'ı da dikkate alarak yeni bir ilişki biçimi kuracaklar. Biz Çin ile masaya oturuyoruz. Ekonomik olarak, liman anlaşmaları vs. örnek vererek söylüyorum. Çin olur başka birisi olur... Şimdi YILDIRIMHAN'lı oturmak var, YILDIRIMHAN'sız oturmak var.