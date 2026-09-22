Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

Eray Güçlüer, uçaklardan birinin kaza kırımına uğradığını söyleyerek, "ABD ile Türkiye arasındaki CATSA yaptırımlarının kaldırılması bizim için olumlu bir durum oluşacak. Beş tane F-35 savaş uçağının Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek. Peki neden 6 değil de 5? Çünkü uçaklardan biri düştü. Türkiye'ye verilmesi gereken uçak sayısı normalde altı adetti. Ancak bir tanesi kaza kırımına uğrayarak düştü. O yüzden beş adet olarak söylenmesinin sebebi bu" ifadelerini kullandı.