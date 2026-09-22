Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler
Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, S-400 bahanesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım nedeniyle verilmeyen altı adet F-35 savaş uçağının akıbetini açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, S-400 bahanesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım nedeniyle verilmeyen altı adet F-35 savaş uçağının akıbetini açıkladı.
Ülke Tv'de konuşan Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin bir F-35'nin düştüğünü teslim edilmesi halinde 5 adet verileceğini açıkladı.
Eray Güçlüer, uçaklardan birinin kaza kırımına uğradığını söyleyerek, "ABD ile Türkiye arasındaki CATSA yaptırımlarının kaldırılması bizim için olumlu bir durum oluşacak. Beş tane F-35 savaş uçağının Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek. Peki neden 6 değil de 5? Çünkü uçaklardan biri düştü. Türkiye'ye verilmesi gereken uçak sayısı normalde altı adetti. Ancak bir tanesi kaza kırımına uğrayarak düştü. O yüzden beş adet olarak söylenmesinin sebebi bu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin bölgesel güç kaybı nedeniyle Ankara'ya masaya oturduğunu aktaran Güçlüer, "Hürkuş'un deniz versiyonu için ihtiyaç olan motorun satışı da onaylandı. ABD'nin hegomomik güç kaybına bağlı olarak Türkiye ile ortaklık kurmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin milli güç kapasitesi nedeniyle ABD masaya geliyor. Biz F-35'leri öyle ya da böyle alacağız. ABD'nin stratejik çıkarlarının Türkiye ile örtüştüğü bir dönem yaşıyoruz" dedi.
Kaan için yerli motor meselesini çözmemiz gerektiğini belirten Güçlüer sözlerin şöyle sonlandırdı: Bunun yanında bizim de MMU KAAN motorunu hazır hale getirmemiz lazım. En geç 2030'larda bunu artık yapmak lazım. Hem Hürjet hem de Kaan için motor sürecinin sonuçlanması gerekiyor. Aksattırmadan yerli motoru halletmemiz lazım.
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