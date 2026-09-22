  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnternetten tabak siparişi verdiğini sandı! Gelen ürünleri görünce şoke oldu Yanlış okumuyorsunuz! Rize'de çaydan kahve üretildi Metro ücretlerine mesafe ayarı: İade sistemi geliyor Cüzdanlardaki banknotlar tarih oluyor! İşte yeni paralarda yer alabilecek isimler Ankara'da dehşet evi: 3 erkek cesedi bulundu! Döviz piyasasında hareketlilik! Kim bu gizemli milyarder? “Fon” skandalı sonrası Türkiye’deki hesabından bir gecede tam 45 milyar TL çekti Rakiplerini ezdi geçti: En çok satılan telefon belli oldu!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, S-400 bahanesiyle Türkiye'ye uygulanan yaptırım nedeniyle verilmeyen altı adet F-35 savaş uçağının akıbetini açıkladı.

#1
Foto - Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

Ülke Tv'de konuşan Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin bir F-35'nin düştüğünü teslim edilmesi halinde 5 adet verileceğini açıkladı.

#2
Foto - Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

Eray Güçlüer, uçaklardan birinin kaza kırımına uğradığını söyleyerek, "ABD ile Türkiye arasındaki CATSA yaptırımlarının kaldırılması bizim için olumlu bir durum oluşacak. Beş tane F-35 savaş uçağının Türkiye'ye gelme ihtimali yüksek. Peki neden 6 değil de 5? Çünkü uçaklardan biri düştü. Türkiye'ye verilmesi gereken uçak sayısı normalde altı adetti. Ancak bir tanesi kaza kırımına uğrayarak düştü. O yüzden beş adet olarak söylenmesinin sebebi bu" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

ABD'nin bölgesel güç kaybı nedeniyle Ankara'ya masaya oturduğunu aktaran Güçlüer, "Hürkuş'un deniz versiyonu için ihtiyaç olan motorun satışı da onaylandı. ABD'nin hegomomik güç kaybına bağlı olarak Türkiye ile ortaklık kurmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin milli güç kapasitesi nedeniyle ABD masaya geliyor. Biz F-35'leri öyle ya da böyle alacağız. ABD'nin stratejik çıkarlarının Türkiye ile örtüştüğü bir dönem yaşıyoruz" dedi.

#4
Foto - Emekli albay açıkladı: Türkiye'nin F-35 savaş uçağını düşürdüler

Kaan için yerli motor meselesini çözmemiz gerektiğini belirten Güçlüer sözlerin şöyle sonlandırdı: Bunun yanında bizim de MMU KAAN motorunu hazır hale getirmemiz lazım. En geç 2030'larda bunu artık yapmak lazım. Hem Hürjet hem de Kaan için motor sürecinin sonuçlanması gerekiyor. Aksattırmadan yerli motoru halletmemiz lazım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı
Gündem

Dahi Türk fizikçi 175 yıllık gizeme ışık tuttu! Furkan Öztürk dünyayı heyecanlandıran keşfi anlattı

Türk fizikçi Furkan Öztürk’ün Harvard’daki doktora çalışmaları sırasında imza attığı araştırma, yaşamın temel moleküllerinin neden tek bir “..
Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor
Dünya

Irak’tan Hürmüz mesajı: Tankerlerin çoğu petrolümüzü taşıyor

Irak Petrol Bakanı Basim Hudayr, ülkesinin son iki ayda petrol ihracatını sürdürerek gelir elde ettiğini açıkladı. Hudayr’a göre Hürmüz Boğa..
Burhan Özfatura hayatını kaybetti!
Gündem

Burhan Özfatura hayatını kaybetti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanlarından Dr. Burhan Özfatura, geçirdiği ani kalp durmasının ardından kaldırıldığı Dokuz Eylül Üni..
Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!
Gündem

Denizde facia: Girne açıklarındaki kazada acı haber geldi, o isim hayatını kaybetti!

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp olarak aranan Mehmet Bayhan’dan acı haber geldi. Geçtiğimiz gün ulaşılan naaş..
Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı
Gündem

Jet Fadıl’dan alınan paralar şimdi paylaşılamıyor! Kadir İnanır parasını, emekçiler havasını aldı

Daire vaadiyle binlerce kişiyi dolandıran Fadıl Akgündüz’ün reklamlarında oynayan ve hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirası davasında kavg..
Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz
Siyaset

Erdoğan, ABD'de o Türk iş adamına seslendi: Seni de bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23