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Karadeniz’in altındaki servet katlanıyor: Türkiye’nin ilk yüzer devi görev başında

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Karadeniz’in altındaki servet katlanıyor: Türkiye’nin ilk yüzer devi görev başında

Türkiye'nin kendi enerjisini denizlerde arama ve çıkarma hamleleri aralıksız sürerken, Karadeniz'deki doğalgaz üretim kapasitesini uçuracak dev bir adım atıldı. İtalyan offshore mühendislik şirketi Saipem, Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) olan Osman Gazi'nin kritik devreye alma hizmetlerini üstlendi. Sakarya Sahası Faz 2 projesinin merkezindeki bu dev platform sayesinde, Karadeniz'deki günlük doğalgaz üretiminin yıl sonuna kadar yaklaşık iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor.

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Foto - Karadeniz’in altındaki servet katlanıyor: Türkiye’nin ilk yüzer devi görev başında

Türkiye'nin kendi enerjisini denizlerde arama ve çıkarma hamleleri aralıksız sürerken, Karadeniz'deki doğalgaz üretim kapasitesini uçuracak dev bir adım atıldı. İtalyan offshore mühendislik şirketi Saipem, Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) olan Osman Gazi'nin kritik devreye alma hizmetlerini üstlendi.

#2
Foto - Karadeniz’in altındaki servet katlanıyor: Türkiye’nin ilk yüzer devi görev başında

Ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda kilit rol oynaması beklenen Sakarya Sahası Faz 2 projesinin merkezinde yer alan bu devasa platform, operasyonel faaliyetlerine hız katacak.

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Foto - Karadeniz’in altındaki servet katlanıyor: Türkiye’nin ilk yüzer devi görev başında

Osman Gazi FPU'nun devreye girmesiyle birlikte Karadeniz’deki günlük doğalgaz üretiminin bu yılın sonuna kadar yaklaşık iki katına çıkarılarak 20 milyon metreküpe ulaşması öngörülüyor. Yerli enerji üretiminde tarihi bir eşik olan bu tesis, milyonlarca hanenin doğalgaz ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanmasına büyük bir katkı sunacak.

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Yorumlar

ZİYARETÇİ

Yıllardır TPAO çalışıyor. Kaç yıldır sondaj ve üretim yapılıyor. Kaç kişi yurt dışlarına eğitime gönderildi Biz hala İtalyan' a bağlıyız. Yönetir gibi yapıyoruz.

Zeynel

Illa her ise gavurlari katacaklar yerli yapamiyormu,somurulmek zorundamisiniz
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