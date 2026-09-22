Karadeniz’in altındaki servet katlanıyor: Türkiye’nin ilk yüzer devi görev başında
Türkiye'nin kendi enerjisini denizlerde arama ve çıkarma hamleleri aralıksız sürerken, Karadeniz'deki doğalgaz üretim kapasitesini uçuracak dev bir adım atıldı. İtalyan offshore mühendislik şirketi Saipem, Türkiye’nin ilk yüzer doğalgaz üretim platformu (FPU) olan Osman Gazi'nin kritik devreye alma hizmetlerini üstlendi. Sakarya Sahası Faz 2 projesinin merkezindeki bu dev platform sayesinde, Karadeniz'deki günlük doğalgaz üretiminin yıl sonuna kadar yaklaşık iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması bekleniyor.