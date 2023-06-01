Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Tabii bu fiyatların Tesla tarafından belirlenen "tahmini satış fiyatı" olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bugün ön sipariş veren bir kullanıcı aylar sonra aracı teslim aldığı günkü fiyatı neyse onu ödeyecek. Bu arada Full-Self Driving ve Geliştirilmiş Otopilot özelliklerini isteyenler de ekstra 210 bin TL ödemek zorundalar.