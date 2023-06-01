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Ekonomi
9
Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

2023-06-01 10:08:41
Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Twitter ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir karar geldi.

#1
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Tesla, Türkiye'de satışa sunduğu Model Y'nin fiyatına Mayıs ayında ikinci zammı yaptı.

#2
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Şirket Nisan ayında gerçekleştirdiği lansmanla Türkiye pazarına resmen giriş yapmıştı, arkadan itişli ve standart menzilli Model Y'yi 1 milyon 563 bin TL'den satışa sunmuştu.

#3
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi, 17 Mayıs'ta Model Y'nin Türkiye başlangıç fiyatını vergiler dahil 1 milyon 664 bin TL olarak güncellemişti. Yanı sıra teslimat tarihlerini de Ocak 2024 ile Mart 2024 arası olacak şekilde güncellemişti.

#4
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Döviz kurundaki dalgalanmanın da etkisiyle Tesla, 430 kilometre menzile sahip olan arkadan itişli standart Model Y'nin Türkiye fiyatını ÖTV ve KDV dahil 1 milyon 732 bin 795 TL olarak güncelledi.

#5
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

533 kilometre menzile sahip çift motorlu dört çeker Model Y Long Range modeli de zamdan nasibini alarak 1 milyon 808 bin 728 TL oldu.

#6
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

250 kilometre/saniye azami hız kapasitesine ve 514 kilometre menzile sahip olan en üst seviye Model Y Performance'yi satın almak isteyenler ise 1 milyon 907 bin 193 TL'yi gözden çıkarmaları gerekecek.

#7
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Tabii bu fiyatların Tesla tarafından belirlenen "tahmini satış fiyatı" olduğunu da belirtmek gerekiyor. Bugün ön sipariş veren bir kullanıcı aylar sonra aracı teslim aldığı günkü fiyatı neyse onu ödeyecek. Bu arada Full-Self Driving ve Geliştirilmiş Otopilot özelliklerini isteyenler de ekstra 210 bin TL ödemek zorundalar.

#8
Foto - Elon Musk'tan Türkiye kararı! Rekor zam yaptı

Bugün itibarıyla Tesla Model Y siparişi veren bir kullanıcı aracı en erken Ocak 2024'te teslim alabilecek. İleriki bir tarihte teslimat tarihleri de güncellenebilir.

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