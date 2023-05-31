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Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

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Sosyal Medya
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Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

2023-05-31 03:48:47
Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Önemli bir yatırım şirketinin raporuna göre, Elon Musk'ın satın alımından bu yana Twitter hisse değeri eridi.

#1
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Bu yılın en büyük satın alımlarından biri olan Twitter, Elon Musk kontrolünde finansal bir kriz yaşıyor.

#2
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Nisan ayında 44 milyar dolara satılan sosyal medya platformunun hisseleri düşüşe geçti. Buna göre Elon Musk’ın aldığı fiyatın yaklaşık üçte birine düştü.

#3
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Yatırım şirketi Fidelity’ye göre Twitter, Elon Musk’ın satın alınmasından bu yana önemli bir değer kaybı yaşadı.

#4
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Şirket, Twitter değerinin Musk’ın ödediği miktarın yalnızca üçte birine gerilediğini söyledi. Twitter için 44 milyar doları gözden çıkaran Musk’ın bir sonraki hamlesi ise belirsiz.

#5
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Fidelity’nin bu analizi nasıl çıkardığı ve hangi kaynakları kullandığı ise belirsizliğini koruyor.

#6
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Daha önce Twitter için “gereğinden fazla” ödeme yaptığını kabul eden Elon Musk, bu yılın başlarında ise çalışanlara 20 milyar dolar değerinde hisse senedi hibeleri teklif etti.

#7
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Musk tarafından satın alındığından bu yana Twitter’ın finansal krizden geçtiğini biliyoruz.

#8
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

13 milyar dolarlık borç, Musk’ın tartışmalı kararlarıyla birlikte reklam gelirinde yüzde 50’lik düşüşe yol açtı. Kaybedilen bu gelir, Blue abonelikleri üzerinden geri kazanılmak isteniyor.

#9
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Ancak araştırmalara göre Mart ayı sonunda, Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 1’lik kısmı Blue’ya abone oldu.

#10
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Mavi tik, daha uzun videolar, daha az reklam gibi çarpıcı özellikler vadeden Blue, kullanıcılardan beklenen ilgiyi toplayamadı.

#11
Foto - Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi

Öte yandan Elon Musk, şirketin yüzde 79’luk hissesini satın almak için 25 milyar doların üzerinde para harcadı. Ancak Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Twitter yatırımının şu anki değeri 8,8 milyar dolar civarında seyrediyor.

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