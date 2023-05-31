2023-05-31 03:48:47 Elon Musk'ın Twitter’ının değeri eridi
Önemli bir yatırım şirketinin raporuna göre, Elon Musk'ın satın alımından bu yana Twitter hisse değeri eridi.
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Önemli bir yatırım şirketinin raporuna göre, Elon Musk'ın satın alımından bu yana Twitter hisse değeri eridi.
Bu yılın en büyük satın alımlarından biri olan Twitter, Elon Musk kontrolünde finansal bir kriz yaşıyor.
Nisan ayında 44 milyar dolara satılan sosyal medya platformunun hisseleri düşüşe geçti. Buna göre Elon Musk’ın aldığı fiyatın yaklaşık üçte birine düştü.
Yatırım şirketi Fidelity’ye göre Twitter, Elon Musk’ın satın alınmasından bu yana önemli bir değer kaybı yaşadı.
Şirket, Twitter değerinin Musk’ın ödediği miktarın yalnızca üçte birine gerilediğini söyledi. Twitter için 44 milyar doları gözden çıkaran Musk’ın bir sonraki hamlesi ise belirsiz.
Fidelity’nin bu analizi nasıl çıkardığı ve hangi kaynakları kullandığı ise belirsizliğini koruyor.
Daha önce Twitter için “gereğinden fazla” ödeme yaptığını kabul eden Elon Musk, bu yılın başlarında ise çalışanlara 20 milyar dolar değerinde hisse senedi hibeleri teklif etti.
Musk tarafından satın alındığından bu yana Twitter’ın finansal krizden geçtiğini biliyoruz.
13 milyar dolarlık borç, Musk’ın tartışmalı kararlarıyla birlikte reklam gelirinde yüzde 50’lik düşüşe yol açtı. Kaybedilen bu gelir, Blue abonelikleri üzerinden geri kazanılmak isteniyor.
Ancak araştırmalara göre Mart ayı sonunda, Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 1’lik kısmı Blue’ya abone oldu.
Mavi tik, daha uzun videolar, daha az reklam gibi çarpıcı özellikler vadeden Blue, kullanıcılardan beklenen ilgiyi toplayamadı.
Öte yandan Elon Musk, şirketin yüzde 79’luk hissesini satın almak için 25 milyar doların üzerinde para harcadı. Ancak Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Twitter yatırımının şu anki değeri 8,8 milyar dolar civarında seyrediyor.
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