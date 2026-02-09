  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan ABD'den aldığı telefonu açıkladı: O ülkeye söyle birkaç saat içerisinde her şey olabilir Türkiye’de zirveye çıktı! JAECOO 7 premium segmentte lider oldu Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı Dikkat çeken faydaları... Mutlaka sofrada yer açmalısınız... Müthiş şifa deposu! O vücudumuza şart gibi bu soğuklarda: Paça Çorbası: Doğal Antibiyotik ve Kolajen Deposu Aziz İhsan Aktaş  davasında'baskıya maruz kaldım' dedi, kimin yaptığını açıkladı Türkiye'yi bizzat ilgilendiren gelişme! ABD 'tarihimizde ilk' diyerek duyurdu: 11 milyon dolarlık İHA satacağız Dünya genelinde tütün kullanımında devrim niteliğinde düşüş: Kadınlar bu konuda öncülük ediyor! Almanlar Türkiye'ye akın ederken tepki toplayan çıkış! Masabaşı oyunlarına başladılar Daha şubat bitmeden rekor kırıldı! O ilimizde yağış miktarı 30 yılın ortalamasını geçti
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk, yapay zeka ve robotlara yatırım yapmayan bir ülkenin yüzde 1000 iflas edeceğini söyledi.

1
#1
Foto - Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ABD’nin borç sarmalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Federal borcun 38,5 trilyon doları aştığını ve yıllık faiz ödemelerinin 1 trilyon doları bularak askeri harcamaları geride bıraktığını hatırlatan Musk, yapay zeka ve robotik devrimi olmadan bu yükün taşınamayacağını savundu.Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ABD’nin borç sarmalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Federal borcun 38,5 trilyon doları aştığını ve yıllık faiz ödemelerinin 1 trilyon doları bularak askeri harcamaları geride bıraktığını hatırlatan Musk, yapay zeka ve robotik devrimi olmadan bu yükün taşınamayacağını savundu.

#2
Foto - Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Musk, "Yapay zeka ve robotlar olmadan ülke yüzde 1000 iflas eder. Teknoloji sayesinde üretimi artırmak ve mali gidişatı yavaşlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Ernst & Young Başekonomisti Gregory Daco ise ABD ekonomisinin kağıt üzerinde güçlü görünmesine rağmen bu büyümenin üç ana kolona dayandığını vurguladı.

#3
Foto - Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Bunları, varlıklı tüketiciler, yükselen finansal piyasalar ve teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımları olarak sıralayan Daco, büyümenin bu kadar dar bir çevreye sıkışmasının orta gelirli hanelerin ve küçük işletmelerin yaşadığı baskıyı gizlediğini söyledi.

#4
Foto - Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Resmi verilerin ekonominin her kesimine eşit dağılmayan bir tabloyu perdelediğini belirten Daco, harcamaların reel gelir artışını geçtiğini, farkın ise tasarrufların eritilmesi ve borçlanma yoluyla kapatıldığını ifade etti. Her iki isim de ekonominin geleceğini yapay zeka yatırımlarının başarısına bağladı ancak bu durum aynı zamanda en büyük risk faktörü olarak öne çıktı:

#5
Foto - Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) de geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporla bu endişeleri desteklemişti. Mevcut mali patikanın altı farklı türde krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunan komite, zamanlaması öngörülemese de mevcut gidişat sürdüğü takdirde bir tür krizin "neredeyse kaçınılmaz" olduğunu değerlendirmişti. Komite, ABD ekonomisi için yapay zekayı hem bir kurtuluş reçetesi hem de beklentilerin karşılanmaması durumunda yıkıcı bir düzeltmeyi tetikleyecek temel fay hattı olarak nitelendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çılgın

Çin uzakdogu ortadogu abd ve ab ye mal alım satışını durdursun hepsi patlar bu kadar net o karşılıksız dolar euro lari soba tutuşturmakta kullanırlar artık
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?
Gündem

Marks nerene battı.. P.ç, kö.. Daha devam edeyim mi?

Ali Karahasanoğlu, AK PARTİ ve Erdoğan düşmanlığı paydasında birleşen ancak seçim sonrası birbirine giren "benzemezler ittifakı"nın kirli ça..
Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi
Gündem

Türkiye ayağa kalkmıştı! Bakanlıktan TÜVTÜRK hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, polis memuru Melih Okan Keskin'in öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki skandal olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi. ..
Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!
Gündem

Orhan Miroğlu’ndan tepki çeken açıklama: Türkiye düşmanı da olsa İslam düşmanı da olsa bir Kürt eleştirilemez, eleştiren ırkçıdır!

Eski AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden tepki çeken bir açıklama yaptı. Ömrü Türkiye düşmanlığıyla ge..
CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap
Gündem

CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Hakan Yıldız, Şehir Tiyatroları'nda görev alan CHP ‘yalakası’ Levent Üzümcü’nün inanç..
CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!
Gündem

CHP’lilerin acziyetine bakın: Küfürbaz Özgür'ü savunmak için kırk takla attı!

Deniz Akbıyık isimli CHP’li avukat, Özgür Özel’in CHP’den istifa ettiği için Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a arsızca küfürlerini,..
Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı
Gündem

Domuza çarşaf giydiren müptezel tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde sosyal medya hesabından kadın çarşafı giydirilmiş domuz görseli paylaşan Onur Kılınç isimli alçak müptezel "Halk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23