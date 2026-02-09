Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı
Tesla CEO'su Elon Musk, yapay zeka ve robotlara yatırım yapmayan bir ülkenin yüzde 1000 iflas edeceğini söyledi.
Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ABD’nin borç sarmalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Federal borcun 38,5 trilyon doları aştığını ve yıllık faiz ödemelerinin 1 trilyon doları bularak askeri harcamaları geride bıraktığını hatırlatan Musk, yapay zeka ve robotik devrimi olmadan bu yükün taşınamayacağını savundu.Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ABD’nin borç sarmalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Federal borcun 38,5 trilyon doları aştığını ve yıllık faiz ödemelerinin 1 trilyon doları bularak askeri harcamaları geride bıraktığını hatırlatan Musk, yapay zeka ve robotik devrimi olmadan bu yükün taşınamayacağını savundu.
Musk, "Yapay zeka ve robotlar olmadan ülke yüzde 1000 iflas eder. Teknoloji sayesinde üretimi artırmak ve mali gidişatı yavaşlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Ernst & Young Başekonomisti Gregory Daco ise ABD ekonomisinin kağıt üzerinde güçlü görünmesine rağmen bu büyümenin üç ana kolona dayandığını vurguladı.
Bunları, varlıklı tüketiciler, yükselen finansal piyasalar ve teknoloji devlerinin yapay zeka yatırımları olarak sıralayan Daco, büyümenin bu kadar dar bir çevreye sıkışmasının orta gelirli hanelerin ve küçük işletmelerin yaşadığı baskıyı gizlediğini söyledi.
Resmi verilerin ekonominin her kesimine eşit dağılmayan bir tabloyu perdelediğini belirten Daco, harcamaların reel gelir artışını geçtiğini, farkın ise tasarrufların eritilmesi ve borçlanma yoluyla kapatıldığını ifade etti. Her iki isim de ekonominin geleceğini yapay zeka yatırımlarının başarısına bağladı ancak bu durum aynı zamanda en büyük risk faktörü olarak öne çıktı:
Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) de geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporla bu endişeleri desteklemişti. Mevcut mali patikanın altı farklı türde krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunan komite, zamanlaması öngörülemese de mevcut gidişat sürdüğü takdirde bir tür krizin "neredeyse kaçınılmaz" olduğunu değerlendirmişti. Komite, ABD ekonomisi için yapay zekayı hem bir kurtuluş reçetesi hem de beklentilerin karşılanmaması durumunda yıkıcı bir düzeltmeyi tetikleyecek temel fay hattı olarak nitelendirmişti.
