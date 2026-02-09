Elon Musk 'yüzde 1000' diyerek oran verdi! İflas edecek ülkeyi açıkladı

Sorumlu Federal Bütçe Komitesi (CRFB) de geçtiğimiz günlerde yayımladığı raporla bu endişeleri desteklemişti. Mevcut mali patikanın altı farklı türde krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunan komite, zamanlaması öngörülemese de mevcut gidişat sürdüğü takdirde bir tür krizin "neredeyse kaçınılmaz" olduğunu değerlendirmişti. Komite, ABD ekonomisi için yapay zekayı hem bir kurtuluş reçetesi hem de beklentilerin karşılanmaması durumunda yıkıcı bir düzeltmeyi tetikleyecek temel fay hattı olarak nitelendirmişti.