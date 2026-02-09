Aziz İhsan Aktaş  davasında'baskıya maruz kaldım' dedi, kimin yaptığını açıkladı

İş, dosyada rüşveti gösteren tek bir somut delil olmadığını öne sürerek, "Benden önce dinlenen bazı sanıklar benim savcılık tarafından baskıya uğradığım ve ifade verdiğim yönünde beyanda bulunmuşlardır. Vatan Emniyeti'ndeki hariç hepsini kendi irademle verdim. Peki orada kimden baskı gördüm? Rıza Akpolat'ın avukatlarından baskı gördüm. Özel müdafim huzurunda ifademi vereceğimi söylediğimde de Akpolat'ın avukatları onun kontrolünde konuşmam gerektiğini söyledi. Baskıyı sadece Akpolat'ın avukatlarından gördüğümü belirtmek isterim. Savcılık aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanmadım. Savunma hakkım kapsamında belediyede yaşanan ve tarafımca bilinen bazı hususları açıkladım." savunmasını yaptı. Akpolat'ın avukatı Hasan Sınar'ın, "Beni tanıyor musunuz, karşılaştık mı?" sorusunu yönelttiği İş, "Hayır. Kendisi gelip beni Vatan Emniyet'te ziyaret etmemiş ki ben tanıyayım. Kayıtlardan kimin ziyaret ettiği görülecektir." cevabını verdi. Rıza Akpolat'ın "Ozan İş, belediyeye sadece İSKİ'de müfettiş olduğu için mi geldi, yoksa sınıf arkadaşı olmamızın etkisi var mıdır?" sorusunu da İş, "Tabii ki vardır." diye yanıtladı. İş, Akpolat'ın, "Bu kadar yolsuzluğun, usulsüzlüğün, haksızlığın olduğunu iddia ettiği yapının içinde neden istifa etmeyi düşünmemiş?" sorusuna karşılık, "Bir şeylerin daha iyi olma ümidini her zaman içimizde taşımışızdır." dedi. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Özgür Gölcük, Sibel Çelik, Cevdet Akarsu, Halil İbrahim Kaya, Samet Alptuğ Arıkan, Şevket Eygi, Taşkın Ilıca, Vahdet Melikoğlu ve Veli Rıdvanoğlu da savunma yaptı. Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi. Bu arada, davada 18 tutuksuz sanığın savunması alınmış oldu.