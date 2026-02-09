  • İSTANBUL
Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek
Haber Merkezi

Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek

İsrail istihbarat servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen casuslar hakkında karar verildi. İran'da idam edilen bu suçluların Türkiye'deki cezaevlerinde beslenecek olması kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

1
#1
Foto - Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek

Bir süredir takip altında olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalanan Derya ve Kerimoğlu'nun sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

#2
Foto - Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek

Hakimlik, şüphelilerin, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

#3
Foto - Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek

MİT tarafından bir süredir takip altında olan şirket sahibi Mehmet Budak Derya ve yanında çalışan Veysel Kerimoğlu'nun İsrail istihbarat servisi Mossad'a bilgi aktarımı yaptığı belirlenmişti. Derya'nın, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirerek topladıkları bilgileri İsrail servisine aktardığı tespit edilmişti.

#4
Foto - Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek

İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdüren Derya'nın bu süreçte "Luis, Jesus/Jose, Dr.Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy ve Michael" kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştı. İsrail servisi ile kriptolu bir haberleşme sistemiyle iletişim kuran Derya'nın, Mossad mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden SIM kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak, bunların şifre, seri numarası, üretim ve MAC adresleri gibi bilgilerinin yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını muhataplarına ilettiği belirlenmişti.

#5
Foto - Sitem ettiren karar! İran idam ederken Türkiye cezaevinde besleyecek

Derya'nın Mossad görevlileri ile ocak ayında yaptığı son görüşmede paravan firma için gereken banka hesabının oluşturulması, internet sitesinin tasarlanması ve sosyal medya hesaplarının açılması gibi işlemler ile ortaklık yapılacak firmalara dair araştırmaların ele alındığı tespit edilmişti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Derya ve Kerimoğlu, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "MONİTUM Faaliyeti" sonucu İstanbul'da 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Tug

Kısasta hayat vardır

Kafkasya

Kesinlikle iğdam edilmeliler.
