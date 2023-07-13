Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Musk’ın yanı sıra xAI’nin önemli üyeleri arasında Igor Babuschkin, Manuel Kroiss ve Yuhuai (Tony) Wu gibi isimler yer alıyor. Bu kişilerin daha önce Google PaLM ve GPT dil modellerinin geliştirilmesinde rol aldığını göz ardı etmemek lazım. Öte yandan bir süre önce OpenAI, süper zeka alanında yeni bir ekip kurdu. Superalignment adlı bu takım, yapay zekanın insanlığı “yenmemesi” için çalışacak.