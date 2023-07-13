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Teknoloji-Bilişim
9
Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

2023-07-13 01:22:21
Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Elon Musk, xAI isimli yeni yapay zeka şirketini resmi olarak açıkladı.

#1
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Elon Musk’ın son zamanlarda yapay zekaya yönelik ilgisi gözden kaçmıyordu. Nisan ayında yapay zeka odaklı bir şirket kurduğunun sinyalini veren Musk, nihayet hedefini açıkladı.

#2
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Elon Musk tarafından kurulan xAI, yapay zeka teknolojisi ile “evrenin temel doğasını bulmayı” amaçlıyor.

#3
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Elon Musk’ın xAI ile hedefi ne? Elon Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamayla xAI isimli yapay zeka şirketini resmen tanıttı.

#4
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

xAI’ın hedefleri kesin olarak bilinmese de, insanlığın yararına olması için eğitileceği aktarıldı.

#5
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Şirket, Google DeepMind ve OpenAI’ın eski çalışanlarını barındırmasıyla ilgi odağı oldu.

#6
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Musk’ın yapay zekaya yönelik ilgisi, Twitter şirketi üzerinden binlerce ekran kartı satın alınmasıyla ortaya çıktı. Bu satın alımların xAI ile bağlantılı olup olmadığı şu anda bilinmiyor. Ancak Musk, yapay zeka ile hedefinin büyük olduğunu gösterdi.

#7
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Konuyla ilgili tweet’inde Musk, “Gerçeği anlamak için xAI oluşumunu duyuruyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca şirketle ilgili daha fazla bilginin 14 Temmuz’da düzenlenecek bir Twitter Space oturumda paylaşılacağı aktarıldı.

#8
Foto - Elon Musk yapay zeka yarışına katılıyor

Musk’ın yanı sıra xAI’nin önemli üyeleri arasında Igor Babuschkin, Manuel Kroiss ve Yuhuai (Tony) Wu gibi isimler yer alıyor. Bu kişilerin daha önce Google PaLM ve GPT dil modellerinin geliştirilmesinde rol aldığını göz ardı etmemek lazım. Öte yandan bir süre önce OpenAI, süper zeka alanında yeni bir ekip kurdu. Superalignment adlı bu takım, yapay zekanın insanlığı “yenmemesi” için çalışacak.

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