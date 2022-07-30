Elon Musk Türkiye'de kurdu! Büyük heyecan

Tesla araç sahiplerini mutlu eden yatırımla ilgili konuşan Diş Hekimi Onur Çetinkaya, “Ben son 3-4 yıldır bu işi takip ettiğim için şarj ağı Türkiye’de inanılmaz gelişti. Biz önceden 400-500 kilometrede şarj istasyonu bulabiliyorken şimdi 150-200 kilometrede bulabiliyoruz. Bu uzun yollar için çok büyük avantaj. Tesla’nın kendi şarj istasyonunun avantajı aracı tanıyor. Gittiğinizde şarj kablosunu araca yanaştırıyorsunuz. Şarj soketi kendisi açılıyor. Sistemde bilginiz kayıtlı olduğunuz için ödemeyle ilgili sorun yaşamıyorsunuz. Uzun bir seyahat planladığınızda bu istasyonlar sayesinde çok rahat seyahat edebiliyorsunuz. Hız sınırları dahilinde 400 kilometre gitme şansınız var” dedi.