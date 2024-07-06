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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

2024-07-06 23:34:30
Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Elektrikli otomobil üreticisi ve teknoloji şirketi Tesla'nın Robotaksi projesinde yeni bir patent daha alındı.

#1
Foto - Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Çılgın milyarder Elon Musk, robot taksi projesini hayata geçirmeye oldukça kararlı. Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, bu hususta sürücüsüz araçlarda kullanılmak üzere yeni sistemler geliştirmeye devam ediyor. Tesla tarafından son alınan patentler ise Robotaksi projesinin yakın bir zamanda hayata geçebileceğini bizlere gösteriyor. İşte detaylar…

#2
Foto - Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Robotaksi projesi için yeni patent! Ne zaman yollarda görmeye başlayacağız? Paylaşımlı yolculuk dünya genelinde büyük bir trend halini almış durumda. Özellikle toplu taşımanın yanında paylaşımlı otomobil, motosiklet, scooter gibi seçenekler İstanbul, Paris, Londra gibi metropol şehirlerde ulaşımda büyük kolaylıklar sağlıyor. Trafik yükünün azalması beraberinde zaman tasarrufunu getirirken yolcular için maliyetlerin de düşüyor olması büyük bir avantaj.

#3
Foto - Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Bu konunun teknolojik kısmına geldiğimizde ise “robot taksi yani robotaksi” projelerinin büyük oranda trend olduğunu görüyoruz. Birçok şirket ve start-up kendi kendine giden taksi, robot taksi gibi konulara yatırımlar yapıyor. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu direkt olarak robot taksi firması olmayı amaçlarken bazılarıysa bu şirketlere gerekli olan teknolojileri üretip satmanın peşinde.

#4
Foto - Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Robot taksi fikrinin gelişmesiyle birlikte yeni sorunlar da ortaya çıkmaya başladı. İlk etapta otonom sürüş, şarj süreleri vb. sorunlar gündeme gelmişti ve gerekli iyileştirmeler üzerinde çalışılmaya başlanmıştı. Devamında ise yolcu konforu gündeme geldi. Robot taksiler paylaşımlı yolculuk ile işlerin sürdürecek.

#5
Foto - Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Bu da “gün içerisinde yüzlerce kişinin aynı aracı kullanması” anlamına geliyor aslında. Tabi bu durum beraberinde de hijyen sorunlarının habercisi. Bu konuda Musk yeni bir patent aldı. Buna göre aracın kokpitine yerleştirilecek sensörler ve kameralar sayesinde araç içerisi her yeni yolcuda UV ışınları ile birlikte dezenfekte edilecek.

#6
Foto - Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Dezenfekte işlemi araçların temizliği için oldukça önemli. Ancak Tesla Robotaksi kullanıcısı “kaba biri” araç içerisinde büyük çöpler bırakırsa ne olacak? Bu sorunun cevabı da oldukça basit. İlk olarak o müşteriye uygulama tarafından temizlik cezasının kesileceğini bildirelim. Devamında ise araç Tesla tarafından kurulan temizlik noktalarına gidecek. Burada Optimus robotları araçları tertemiz yapacak.

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