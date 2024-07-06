Elon Musk kararlı! Tesla Robotaksi geliyor

Bu konunun teknolojik kısmına geldiğimizde ise “robot taksi yani robotaksi” projelerinin büyük oranda trend olduğunu görüyoruz. Birçok şirket ve start-up kendi kendine giden taksi, robot taksi gibi konulara yatırımlar yapıyor. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu direkt olarak robot taksi firması olmayı amaçlarken bazılarıysa bu şirketlere gerekli olan teknolojileri üretip satmanın peşinde.