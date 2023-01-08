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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

2023-01-08 21:24:03
Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

ABD'li iş insanı Elon Musk, Twitter için yapacağı yenilikleri kendi kişisel Twitter hasabından duyurdu.

#1
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk, kişisel hesabından yaptığı paylaşımla Twitter için karakter sınırının artacağını ve Kaydet butonu geleceğini açıkladı!

#2
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra platformda birçok değişiklik yaptı. Yeniliklerin bir kısmı tutulurken bir kısmı da oturmayarak kısa süre içinde tekrar değişti.

#3
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Ünlü iş insanı, bugün kişisel hesabından yaptığı paylaşımla Twitter için önümüzdeki günlerde gelecek üç yeni özelliği duyurdu.

#4
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk’ın Twitter için duyurduğu yenilikler arasında; yeni arayüz, tweetler için Kaydet butonu ve artırılmış karakter sınırı bulunuyor. Peki bu yeniliklerin detayları neler? Habere hep birlikte göz atalım.

#5
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk, Twitter Kaydet butonunun haftaya geleceğini açıkladı Twitter’a geçtiğimiz günlerde paylaşımların verilerin gösteren Tweet Etkinliklerini Görüntüle özelliği gelmişti.

#6
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Buradan hareketle Elon Musk, paylaşımların birçok kişi tarafından görüldüğünü fakat etkileşim almadığından bahsetmişti.

#7
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Ünlü iş insanı, bunun üzerine her kullanıcının paylaşımları beğenmek istemediğini düşünüyor olmalı ki Yer İmi Ekle yani Kaydet butonunu test etmeye başladı.

#8
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk, Twitter için ek olarak karakter sınırının Şubat aylarının başlarında artacağını da açıkladı. Ünlü iş insanı, tweet dizisi oluşturan ve platform üzerinde habercilik yapan kişiler için bu özelliğin işlevsel olacağını daha önce de açıklamıştı. Musk’ın bu konu üzerine birçok kez farklı görüş ortaya attığı için karakter sınırının ne kadar artacağı şimdilik belirsiz.

#9
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk, son olarak önerilen ve takip edilen kişilerin arasında geçiş yapmak için sağ ve sola kaydırılacak yeni arayüz de kullanıcılara önümüzdeki hafta sunulacak.

#10
Foto - Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Ünlü iş insanı, duyuruları yaptığı paylaşımında ek olarak bu özelliklerin yeni arayüzün sadece bir kısmı olduğunu da belirtti.

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