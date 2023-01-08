Elon Musk duyurdu: Twitter baştan aşağı değişiyor

Elon Musk, Twitter için ek olarak karakter sınırının Şubat aylarının başlarında artacağını da açıkladı. Ünlü iş insanı, tweet dizisi oluşturan ve platform üzerinde habercilik yapan kişiler için bu özelliğin işlevsel olacağını daha önce de açıklamıştı. Musk’ın bu konu üzerine birçok kez farklı görüş ortaya attığı için karakter sınırının ne kadar artacağı şimdilik belirsiz.