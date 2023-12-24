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Teknoloji-Bilişim
7
Elon Musk Çin’i karıştırdı

2023-12-24 19:06:18
Elon Musk Çin’i karıştırdı

Çin'de yıllardır yasaklı olmasına rağmen kullanıcıların X'e girebildiği fark edilince ortalık karıştı.

#1
Foto - Elon Musk Çin’i karıştırdı

X (veya eski adıyla Twitter) geçtiğimiz hafta dünya çapında kısa süreli bir kesinti yaşadı. Sosyal medya platformu Çin’de, yasaklı olmasına rağmen, beklenmedik etkiler yarattı. Çin’in yerli platformu Weibo’da tartışma konusu haline gelerek tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

#2
Foto - Elon Musk Çin’i karıştırdı

Twitter çöküşü, Çin’in sosyal medyasında zirveye yerleşti

#3
Foto - Elon Musk Çin’i karıştırdı

20 Aralık tarihinde Twitter’da erişim sorunları yaşandı. Dünya çapındaki kullanıcılar, yaklaşık iki saat boyunca siteye erişemediklerini ve ana sayfanın açılmadığını belirten şikayetlerde bulundu. Bu durumdan Çin’deki kullanıcılar da etkilenmiş gibi duruyor..

#4
Foto - Elon Musk Çin’i karıştırdı

Kesinti, Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo’da önemli bir tartışma konusu haline geldi. “Twitter çöktü” etiketi bir numaralı trend konusu olurken, 190 milyondan fazla görüntüleme ve 100 binden fazla paylaşım yapıldı. Çin hükümetinin internet sansürü nedeniyle Twitter’ın 2009’dan beri ülkede yasak olduğu biliniyor. Bu yüzden Twitter çöküşünün Çin’de viral olması dikkate değer bir durum. Çinli kullanıcılar yıllardır sansürü aşmak için VPN uygulamalarına başvuruyor.

#5
Foto - Elon Musk Çin’i karıştırdı

Weibo’daki tepkiler ise Twitter ve benzeri platformların Çin’de popüler olmaya devam ettiğini gösteriyor. Hatta bazı kullanıcılar, insanların resmi olarak erişemedikleri bir siteyle neden bu kadar çok ilgilendiklerini söyleyerek paylaşımlara karşılık verdi.

#6
Foto - Elon Musk Çin’i karıştırdı

Twitter’a yönelik bu ilgi, Çinli platformlarla bazı tartışmalar yarattı. WeChat ve Weibo’nun ağır kontroller ve algoritmalara sahip olduğu biliniyor. Kullanıcılar ise Çin’in güvenlik duvarına karşı alternatif arıyor gibi görünüyor.

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