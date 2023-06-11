2023-06-11 00:41:51 Elon Musk, Apple Vision Pro ile dalga geçti
Tesla'nın sahibi Elon Musk, Apple Vision Pro hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Tesla'nın sahibi Elon Musk, Apple Vision Pro hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Elon Musk, Apple tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan Vision Pro gözlüğünü kendine özgü tarzıyla eleştirdi.
Twitter’dan yaptığı paylaşımda AR gözlüğünün fiyatına gönderme yaptı. Musk’ın viral hale gelen paylaşımı, gözlüklerin halüsinojenik mantarlar ile aynı etkiyi yaratacağını ima ediyor.
Elon Musk, Apple Vision Pro için ne dedi? Apple Vision Pro, WWDC 2023 kapsamında tanıtıldı ve sanal+artırılmış gerçeklik deneyimi yaratmasıyla ön plana çıktı.
Ancak Apple yöneticileri, lansman sırasında hem sanal hem de artırılmış gerçeklik ifadelerini kullanmaktan kaçındı. Gözlüğün 3499 dolarlık fiyatı ise Elon Musk’ın bile dikkatinden kaçmadı.
Tesla CEO’sunun Vision Pro eleştirisinin karşılıksız kalmadığını da belirtelim. Bazı kullanıcılar Neuralink beyin çiplerini hatırlatarak Musk’ın böyle bir yorum yapmasını ironik buldu. Vision Pro’da kullanılan Mikro LED teknolojisi, yüksek performanslı göz takip sistemiyle birleşiyor. Apple, M2 işlemcinin yanı sıra R1 adında yeni bir işlemci de kullanarak en iyi görüntü kalitesini sunmayı hedefliyor. Gecikmeyi minimuma indiren R1 işlemci, oyunlar ve diğer uygulamalarda üst düzey bir deneyim sunuyor.
Musk’ın Apple Vision Pro hakkındaki gerçek görüşlerini şu anda bilmiyoruz. Ancak daha önce birçok defa Meta’nın Quest gözlüklerini eleştirmiş ve “gözünün önüne bir televizyon yerleştirmenin” mantıklı olmadığını söylemişti.
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