Elon Musk, Apple Vision Pro ile dalga geçti

Tesla CEO’sunun Vision Pro eleştirisinin karşılıksız kalmadığını da belirtelim. Bazı kullanıcılar Neuralink beyin çiplerini hatırlatarak Musk’ın böyle bir yorum yapmasını ironik buldu. Vision Pro’da kullanılan Mikro LED teknolojisi, yüksek performanslı göz takip sistemiyle birleşiyor. Apple, M2 işlemcinin yanı sıra R1 adında yeni bir işlemci de kullanarak en iyi görüntü kalitesini sunmayı hedefliyor. Gecikmeyi minimuma indiren R1 işlemci, oyunlar ve diğer uygulamalarda üst düzey bir deneyim sunuyor.