2024-06-15 20:38:00 Elon Musk açıkladı! Üç yeni Tesla modeli geliyor
Elon Musk yıllık hissedarlar toplantısında, üç yeni Tesla modeli geleceğini ilan etti.
Elon Musk yıllık hissedarlar toplantısında, üç yeni Tesla modeli geleceğini ilan etti.
Tesla’nın yıllık hissedarlar toplantısında bomba gibi bir haber geldi. Elon Musk, üç yeni Tesla modeli üzerinde çalıştığını açıkladı. Enteresan tasarımlarıyla şaşırtan Musk, yine çılgın sürprizlerle karşımıza çıkabilir. İşte detaylar…
Elon Musk, hissedarlardan aldığı büyük destekle birlikte üç yeni modelin geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Toplantıda paylaşılan bir slaytta, mevcut araç serisinin yanında üzeri örtülü üç yeni model göründü. Ancak, bu araçlar hakkında henüz fazla bilgi verilmedi. Musk, “Bu yeni ürünlerin gerçekten özel olacağını düşünüyorum” dedi. Tabi bu açıklama, bizleri daha da meraklandırdı. Çünkü dediğini yapıyor.
Bu yeni modellerden ilki, “Tesla Cybercab” olarak adlandırılan robotaxi olacak. Bu model, 8 Ağustos’ta tanıtılacak ve yeni nesil bir platform üzerine inşa edilecek. Robotaxi, Tesla’nın otonom sürüş teknolojisinde ne kadar ileri gittiğini gösterecek. Ayrıca bu yeni Tesla modeli için, şehir içi ulaşımda devrim yaratabileceği söyleniyor.
Diğer iki model hakkında henüz net bilgiler olmasa da, Musk’ın daha önceki açıklamalarına göre bu araçlar mevcut platformlarla yeni nesil platformun bir karışımını kullanacak. Bu, üretim hatlarının daha verimli kullanılmasını sağlayacak ve maliyetleri düşürecek.
Ayrıca, bu modellerin daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Bu da Tesla’nın Model 3 ve Model Y tabanlı, teknik açıdan daha basit ve rekabetçi fiyatlı modeller geliştirdiği yönündeki spekülasyonları doğrular nitelikte.
Tabii ki, herkesin merakla beklediği yeni Roadster modeli de hala gündemde. Musk, bu modelin 2024 yılının sonunda piyasaya sürüleceğini vaat etmişti, ancak bu tarih sürekli olarak erteleniyor. Tesla’nın robotaxi tanıtımıyla birlikte, diğer yeni modeller hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.
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