Elon Musk açıkladı! Üç yeni Tesla modeli geliyor

Elon Musk, hissedarlardan aldığı büyük destekle birlikte üç yeni modelin geliştirilmekte olduğunu duyurdu. Toplantıda paylaşılan bir slaytta, mevcut araç serisinin yanında üzeri örtülü üç yeni model göründü. Ancak, bu araçlar hakkında henüz fazla bilgi verilmedi. Musk, “Bu yeni ürünlerin gerçekten özel olacağını düşünüyorum” dedi. Tabi bu açıklama, bizleri daha da meraklandırdı. Çünkü dediğini yapıyor.