2021-09-01 10:23:03 Elma yiyenler dikkat! Bir çizik atınca her şey ortaya çıkıyor
Evlerimize aldığımız birçok besin tehlike oluşturuyor. İçerdiği katkı maddesi ve gıda boyaları nedeniyle sağlığımızı tehdit eden bu besinleri çok kolay bir şekilde doğal olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Gerçek şu ki birçok yaygın gıda maddesi sağlıksız işlem sürecinden geçiyor. Üreticiler, ürün maliyetinden tasarruf etmek için besinlerin rengini ortaya çıkaracak gıda boyası ve yiyeceklere parlaklık veren mumlama yöntemini kullanılıyor. İşte detaylar...