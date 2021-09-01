Elma yiyenler dikkat! Bir çizik atınca her şey ortaya çıkıyor

Hindistan cevizi yağına eklenen diğer yağlar nasıl tespit edilir? Hindistan cevizi yağı büyük talep gördüğü için üreticiler bu talebi zor karşılıyor. Bu nedenle talebi yerine getirmek için diğer seyreltilmiş yağları karıştırıyorlar. Eğer satın aldığınız Hindistan cevizi yağından şüpheleniyorsanız size vereceğimiz bu yöntemi hemen deneyin. Bu yöntemi tespit etmek için: Öncelikle Hindistan cevizi yağını cam bir bardağa koyun. Bu bardağı 30 dakika buzdolabında bekletin. Eğer Hindistan cevizi yağında katkı varsa diğer yağlar ayrı bir katman olarak kalır.