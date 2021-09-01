  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
15
Elma yiyenler dikkat! Bir çizik atınca her şey ortaya çıkıyor

2021-09-01 10:23:03
Elma yiyenler dikkat! Bir çizik atınca her şey ortaya çıkıyor

Evlerimize aldığımız birçok besin tehlike oluşturuyor. İçerdiği katkı maddesi ve gıda boyaları nedeniyle sağlığımızı tehdit eden bu besinleri çok kolay bir şekilde doğal olup olmadığını tespit edebilirsiniz. Gerçek şu ki birçok yaygın gıda maddesi sağlıksız işlem sürecinden geçiyor. Üreticiler, ürün maliyetinden tasarruf etmek için besinlerin rengini ortaya çıkaracak gıda boyası ve yiyeceklere parlaklık veren mumlama yöntemini kullanılıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Sütteki deterjan nasıl tespit edilir? Süte konulan deterjan sütün köpürmesini artırır, böylece süt daha beyaz ve yoğun görünür. Bunu daha iyi anlamının diğer yolu ise 5-10 ml sütü aynı oranda suyla karıştırıp çalkalamaktır. Eğer deterjan katkısı varsa çok yoğun bir köpük oluşacaktır.

Sütteki deterjan nasıl tespit edilir? Süte konulan deterjan sütün köpürmesini artırır, böylece süt daha beyaz ve yoğun görünür. Bunu daha iyi anlamının diğer yolu ise 5-10 ml sütü aynı oranda suyla karıştırıp çalkalamaktır. Eğer deterjan katkısı varsa çok yoğun bir köpük oluşacaktır.

#2
Foto - Bala eklenen şeker nasıl tespit edilir? Bal, en değerli ve sağlık açısından çok yararlı bir besindir. Şeker ucuz olduğu için bazı üreticiler balın içine şeker ekleyerek hile yaparlar. Her ikisinin de ana bileşeni karbonhidrat ve sudur.

Bala eklenen şeker nasıl tespit edilir? Bal, en değerli ve sağlık açısından çok yararlı bir besindir. Şeker ucuz olduğu için bazı üreticiler balın içine şeker ekleyerek hile yaparlar. Her ikisinin de ana bileşeni karbonhidrat ve sudur.

#3
Foto - Bala eklenen şekeri anlamak için: Öncelikle 1 bardak suyun içine 1 damla bal ekleyin. Saf ve gerçek bal suda dağılmayacaktır, eğer dağılırsa içinde şeker olduğu anlamına gelir.

Bala eklenen şekeri anlamak için: Öncelikle 1 bardak suyun içine 1 damla bal ekleyin. Saf ve gerçek bal suda dağılmayacaktır, eğer dağılırsa içinde şeker olduğu anlamına gelir.

#4
Foto - Kahveye eklenen kil nasıl tespit edilir? Üreticiler kahveden tasarruf yapmak için kahveye kil ekleyebilirler. Kil kahveye doygunluk katar ve insan sağlığı açısından diğerleri gibi çok zararlıdır.

Kahveye eklenen kil nasıl tespit edilir? Üreticiler kahveden tasarruf yapmak için kahveye kil ekleyebilirler. Kil kahveye doygunluk katar ve insan sağlığı açısından diğerleri gibi çok zararlıdır.

#5
Foto - Bunu tespit etmenin en iyi yolu: 1 bardak suyun içine yarım çay kaşığı kahve ekleyin ve karıştırıp 5 dakika bekletin. Belirli bir zamandan sonra saf kahve suyun üzerine çıkacaktır. Bardağın altında kalanlar ise kil parçacıklarıdır.

Bunu tespit etmenin en iyi yolu: 1 bardak suyun içine yarım çay kaşığı kahve ekleyin ve karıştırıp 5 dakika bekletin. Belirli bir zamandan sonra saf kahve suyun üzerine çıkacaktır. Bardağın altında kalanlar ise kil parçacıklarıdır.

#6
Foto - Una eklenen çamaşır suyu ve diğer atıklar nasıl tespit edilir? Un, genellikle üretim maliyetlerinden tasarruf sağlamak için gıda katkı maddesi görevi gören çakıl samanı, toz, yabani ot tohumları ve zarar görmüş tahıllarla karıştırılır. Çamaşır suyu ise unun beyaz görünmesini ve hızlı bozulmamasını sağlar.

Una eklenen çamaşır suyu ve diğer atıklar nasıl tespit edilir? Un, genellikle üretim maliyetlerinden tasarruf sağlamak için gıda katkı maddesi görevi gören çakıl samanı, toz, yabani ot tohumları ve zarar görmüş tahıllarla karıştırılır. Çamaşır suyu ise unun beyaz görünmesini ve hızlı bozulmamasını sağlar.

#7
Foto - Bunu tespit etmek için: Unun içindeki atıkları tespit etmek için görsel bir inceleme yapabilirsiniz. Bunun için unu temiz bir yüzeye dökün. Yakından inceleyerek içindeki tahılları ve eklenen diğer atıkları tespit edebilirsiniz. Ağartılmış un, parlak bir renk tonuna sahiptir. İnce taneli olarak görünür. Ağartılmamış un ise daha yoğun görünür ve rengi beyaza göre daha soluktur.

Bunu tespit etmek için: Unun içindeki atıkları tespit etmek için görsel bir inceleme yapabilirsiniz. Bunun için unu temiz bir yüzeye dökün. Yakından inceleyerek içindeki tahılları ve eklenen diğer atıkları tespit edebilirsiniz. Ağartılmış un, parlak bir renk tonuna sahiptir. İnce taneli olarak görünür. Ağartılmamış un ise daha yoğun görünür ve rengi beyaza göre daha soluktur.

#8
Foto - Bezelyeye eklenen gıda boyası nasıl tespit edilir? Bezelyenin parlaklığını artırmak ve göze daha çekici gelmesi için gıda boyası eklenir. Şeffaf bir bardağın içine 1 çorba kaşığı bezelye koyun ve üzerine yardım bardak su ekleyin, iyice karıştırın. Yarım saat bekletin. Eğer su berrak kalırsa içinde gıda boyası yoktur. Fakat su renklenmeye başlarsa bu durum bezelyede gıda boyası olduğunu gösterir.

Bezelyeye eklenen gıda boyası nasıl tespit edilir? Bezelyenin parlaklığını artırmak ve göze daha çekici gelmesi için gıda boyası eklenir. Şeffaf bir bardağın içine 1 çorba kaşığı bezelye koyun ve üzerine yardım bardak su ekleyin, iyice karıştırın. Yarım saat bekletin. Eğer su berrak kalırsa içinde gıda boyası yoktur. Fakat su renklenmeye başlarsa bu durum bezelyede gıda boyası olduğunu gösterir.

#9
Foto - Dondurmaya eklenen çamaşır tozu nasıl tespit edilir? Dondurmaya eklenen çamaşır tozu, beyaz bir parlaklık ve hafif bir lezzet katar.

Dondurmaya eklenen çamaşır tozu nasıl tespit edilir? Dondurmaya eklenen çamaşır tozu, beyaz bir parlaklık ve hafif bir lezzet katar.

#10
Foto - Dondurmanın üzerine birkaç damla limon suyu sıkın. Dondurma köpürmeye başlarsa içinde çamaşır tozu olduğu ortaya çıkar.

Dondurmanın üzerine birkaç damla limon suyu sıkın. Dondurma köpürmeye başlarsa içinde çamaşır tozu olduğu ortaya çıkar.

#11
Foto - Zerdeçal tozunda gıda boyası nasıl tespit edilir? Zerdeçalda yaygın olarak kullanılan boyalar; metanil sarısı, tebeşir tozu ve kurşun kromattır. 1 bardak suya bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Doğal zerdeçal tozu, bardağın dibine çökerken açık sarı bir renk bırakır. Katkılı zerdeçal tozu ise, bardağın dibine çökerken suda güçlü bir sarı renk bırakacaktır.

Zerdeçal tozunda gıda boyası nasıl tespit edilir? Zerdeçalda yaygın olarak kullanılan boyalar; metanil sarısı, tebeşir tozu ve kurşun kromattır. 1 bardak suya bir çay kaşığı zerdeçal tozu ekleyin. Doğal zerdeçal tozu, bardağın dibine çökerken açık sarı bir renk bırakır. Katkılı zerdeçal tozu ise, bardağın dibine çökerken suda güçlü bir sarı renk bırakacaktır.

#12
Foto - Hindistan cevizi yağına eklenen diğer yağlar nasıl tespit edilir? Hindistan cevizi yağı büyük talep gördüğü için üreticiler bu talebi zor karşılıyor. Bu nedenle talebi yerine getirmek için diğer seyreltilmiş yağları karıştırıyorlar. Eğer satın aldığınız Hindistan cevizi yağından şüpheleniyorsanız size vereceğimiz bu yöntemi hemen deneyin. Bu yöntemi tespit etmek için: Öncelikle Hindistan cevizi yağını cam bir bardağa koyun. Bu bardağı 30 dakika buzdolabında bekletin. Eğer Hindistan cevizi yağında katkı varsa diğer yağlar ayrı bir katman olarak kalır.

Hindistan cevizi yağına eklenen diğer yağlar nasıl tespit edilir? Hindistan cevizi yağı büyük talep gördüğü için üreticiler bu talebi zor karşılıyor. Bu nedenle talebi yerine getirmek için diğer seyreltilmiş yağları karıştırıyorlar. Eğer satın aldığınız Hindistan cevizi yağından şüpheleniyorsanız size vereceğimiz bu yöntemi hemen deneyin. Bu yöntemi tespit etmek için: Öncelikle Hindistan cevizi yağını cam bir bardağa koyun. Bu bardağı 30 dakika buzdolabında bekletin. Eğer Hindistan cevizi yağında katkı varsa diğer yağlar ayrı bir katman olarak kalır.

#13
Foto - Elmadaki mumlama işi nasıl tespit edilir? Mumlama, havayla temas edince renk ve doku bozulması yaşayan meyve ve sebzeleri korumak için gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem.

Elmadaki mumlama işi nasıl tespit edilir? Mumlama, havayla temas edince renk ve doku bozulması yaşayan meyve ve sebzeleri korumak için gıda üreticileri tarafından sıkça kullanılan bir yöntem.

#14
Foto - Bunu tespit etmek için: Bir bıçak ile elmaya çizik atın. Eğer bıçakta beyaz bir cila kalırsa bu mumlama işleminin yapıldığını gösterir.

Bunu tespit etmek için: Bir bıçak ile elmaya çizik atın. Eğer bıçakta beyaz bir cila kalırsa bu mumlama işleminin yapıldığını gösterir.

Libya Başbakanı Dibeybe, o iddiaları yalanladı: İki ülke tek millet olarak kalacağı
Dünya

Libya Başbakanı Dibeybe, o iddiaları yalanladı: İki ülke tek millet olarak kalacağı

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Suriyeli paralı askerlerin Libya'dan Tunus'a sızdığına ilişkin iddiaları yalanladı. Dibeybe yaptığı açık..
Bolu Beyi'nden başörtülü kadına mide bulandıran ima
Gündem

Bolu Beyi'nden başörtülü kadına mide bulandıran ima

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın son skandalı mülteciler kararını gölgede bıraktı.
İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu
Dünya

İspanya'da korkutan koronavirüs tablosu

İspanya'da koronavirüs salgınında, son 24 saatte 194 kişi yaşamını yitirdi.
Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den yağış ve sıcaklık uyarısı

Türkiye'de hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inmesi belenirken, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sa..
Hortumcu Cem Uzan hakkında flaş karar
Gündem

Hortumcu Cem Uzan hakkında flaş karar

2009 yılından bu yana Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın eski Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ahmet Ertürk ve üyeleri hakkındaki sözleri n..
31 Ağustos vaka sayısı açıklandı
Sağlık

31 Ağustos vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığınca, 31 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay