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Türkiye’nin gündemine oturan "Kara Haydar"la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

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Türkiye’nin gündemine oturan “Kara Haydar”la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Lüks yaşam tarzıyla bilinen ve düğünündeki kilolarca altınla dikkat çeken, "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan kara para aklama suçlamasıyla tutuklanırken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eşi Çağla Öz'ün 16 yaşındayken Tançalan'ın takıntılı olduğu, her gün okulunun önüne gittiği, genç kadının ailesinin en sonunda şikayet ettiği öne sürüldü. Tançalan'ın tüm bunlar yaşanırken, ilk eşiyle evli olduğu iddia edildi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan "Kara Haydar"la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan "Kara Haydar"la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Tançalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Tançalan, eşi Çağla Öz'ü henüz çocuk yaşta takıntılı hale getirdi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan "Kara Haydar"la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

İlk eşinden evli olduğu dönemde 31 yaşında olan Tançalan, Öz'ü rahatsız etmeye başladı. O dönem 16 yaşında olan Çağla Öz, Tançalan'ın takıntısı nedeniyle zor günler geçirdi.

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Foto - Türkiye’nin gündemine oturan "Kara Haydar"la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Her gün Çağla Öz'ün okulunun öne gittiği öne sürülen Tançalan'ı genç kadının istemediği, ailesinin de adamı polise şikayet ettiği iddia edildi. Başka birisiyle evlenen Çağla Öz'ün bir süre sonra boşandığını öğrenen Tançalan'ın yeniden genç kadının peşine düştüğü ileri sürüldü. Çiftin 5 yıl önce evlendiği ancak düğünlerini yeni yaptıkları da iddialar arasında. Ayrıca Çağla Öz'ün 16 yaşındayken Tançalan'ın cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi. Tançalan'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildiği öne sürüldü.

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Yorumlar

Sahta kabadayı hırsız Haydar

Vanlı hırsız Haydar. Yeni lakabı böyle olabilir.
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