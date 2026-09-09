Türkiye’nin gündemine oturan “Kara Haydar”la ilgili şok iddia: Eşi sadece 16 yaşındayken...

Lüks yaşam tarzıyla bilinen ve düğünündeki kilolarca altınla dikkat çeken, "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan kara para aklama suçlamasıyla tutuklanırken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eşi Çağla Öz'ün 16 yaşındayken Tançalan'ın takıntılı olduğu, her gün okulunun önüne gittiği, genç kadının ailesinin en sonunda şikayet ettiği öne sürüldü. Tançalan'ın tüm bunlar yaşanırken, ilk eşiyle evli olduğu iddia edildi.