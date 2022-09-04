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Sağlık
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'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

2022-09-04 17:04:49
'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

Tempolu yaşamın bir etkisi olarak ya da psikolojik faktörler nedeniyle çoğumuzun sıklıkla yaşadığı durumlardan biri olan vücut kırgınlığı… Kendimizi yorgun hissettiğimiz bu süreçte hiçbir şey yapmak istemez, elimizi bile kıpırdatacak hali kendimizde göremeyiz. Peki vücut kırgınlığının çaresi var mı? Birbirinden farklı ve hepsi doğal olan bu çözümlerle modunuzu yükseltebilir, yaşadığınız kırgınlığı giderebilirsiniz. İşte “Vücut kırgınlığına ne iyi gelir?” sorusuna cevap olacak nitelikte, birbirinden faydalı 15 farklı doğal çözüm…

#1
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

TÜRK KAHVESİ Kendinizi bitkin ve yıpranmış hissediyorsanız hemen Türk kahvesi yapın! İçerdiği serotonin hormonu le vücudunuzdaki tüm kırgınlığı alacaktır. Vücudu uyaran ve yorgunluğu kısa sürede alan Türk kahvesi, vazgeçilmezlerinizden biri olacak.

#2
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

BİTTER ÇİKOLATA Vücut kırgınlığına iyi gelen en önemli besinlerden biri de bitter çikolata. İçerdiği kakao, vücudunuza enerji verecek, mutluluk hormonu salgılayarak, vücut kırgınlığınızı ortadan kaldıracak.

#3
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

SARIMSAK Özellikle hastalık ve bunalım günlerinde vücudunuzun kırgınlığını ortadan kaldıracak en önemli besinlerden biri de sarımsak olarak kabul ediliyor. Sinir hücrelerini uyaran sarımsak, vücudunuzun hastalıklara karşı savaşmasını sağlar ve kendinizi daha enerjik ve sağlıklı hissedersiniz.

#4
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

MUZLU SÜT Potasyum kaynağı muz, sütle bir araya geldiğinde vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi karşılayacaktır. Vücut kırgınlığınızı kısa süre içerisinde ortadan kaldırmak için 1 bardak muzlu süt tüketebilirsiniz.

#5
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

FINDIK Omega ve demir, vücut kırgınlığını ortadan kaldıran en önemli mineral ve vitaminler… Fındık da bu yönden oldukça zengin bir besin olarak, vücudunuza enerji verecek ve yaşadığınız kırgınlığı ortadan kaldıracaktır. Her gün çok fazla abartmamak kaydıyla rahatlıkla tüketebilirsiniz.

#6
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

YOĞURT Yorgunluk ve depresyon gibi durumları kısa sürede ortadan kaldırmaya yardımcı olan yoğurt, vücut kırgınlığına da birebir etkilidir. Güçlü bir protein kaynağı olması nedeniyle gün içerisinde rahatlıkla tüketebilirsiniz.

#7
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

PORTAKAL SUYU C vitamini açısından oldukça zengin olan portakal suyu, vücut kırgınlığınızı ortadan kaldıracak en önemli besinlerden biri de portakal suyu… Her sabah rahatlıkla tüketebileceğiniz portakal suyu, zindelik ve enerji vererek tüm yorgunluğunuzu ortadan kaldıracak.

#8
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

PEKMEZ Vitamin ve mineral değeri yüksek bir besin olan pekmez, vücudunuzu zinde tutmanıza yardımcı olacaktır. Dut ve üzüm pekmezi tüketerek zinde bir bedene sahip olabilirsiniz.

#9
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

YUMURTA Sabahları yumurta yemek, vücudunuzda meydana gelen kırgınlıkları ortadan kaldırmanız için oldukça etkili yöntemlerden biri... Beslenme listenize yumurtayı ekleyebilir, enerjinizi yerinde tutarak güç ve sıhhat kazanabilirsiniz.

#10
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

NANELİ LİMONLU SU Güne bir bardak naneli limonlu su ile başlamak, vücudunuzun daha zinde olmasını sağlayacaktır. İçerdiği C vitamini sayesinde limon, tüm kırgınlıklarınızo ortadan kaldıracak, yorgunluğunuzu hafifletecek

#11
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

ELMA ÇAYI Antioksidan özelliği sayesinde vücudunuzda kırgınlığa neden olacak tüm maddeleri idrar yoluyla dışarı atmanızı sağlayacak olan elma çayı, günde aşırıya kaçmadan tüketmeniz durumunda oldukça faydalı içeceklerden biri... Kısa sürede vücudunuzu zinde formuna geri döndürecek ve daha enerjik hissetmenizi sağlayacak elma çayını beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz

#12
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

TAM BUĞDAY EKMEK B vitamini, vücudunuzu daha zinde hissetmenizi sağlayan en önemli vitaminlerden biri olarak biliniyor. Tam buğday ekmek de B vitamini açısından oldukça zengin gıdalar arasında yer alıyor. Beslenme rutininize tam buğday ekmeğini rahatlıkla ekleyebilirsiniz

#13
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

KURU ÜZÜM Vücuttaki kan seviyesin düşük olması, vücut kırgınlığına neden olan en önemli faktörlerden biri... Kuru üzüm, vücudunuzdaki kan seviyesini normal seviyelere getirecek temel besinler arasında yer alıyor. Günde bir avuç kuru üzüm tüketerek, vücut kırgınlığı şikayetlerinizi ortadan kaldırabilirsiniz

#14
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

PEYNİR Kalsiyum ve protein eksikliği, vücudunuzun yeteri kadar dinlenememesine, kendinizi halsiz hissetmenize neden olur. Bu nedenle her gün peynir tüketerek, vücudunuzda meydana gelen kırgınlıkları ortadan kaldırabilir, halsizlik ve yorgunluk gibi şikayetlerinizi sona erdirebilirsiniz

#15
Foto - 'Elimi bile kıpırdatamıyorum' diyenler dikkat! İşte vücut kırgınlığına iyi gelecek 15 doğal çözüm

HAVUÇ SUYU Havuç suyu, C vitamini açısından oldukça zengin olması nedeniyle vücut kırgınlıklarının ortadan kaldırılması için İbrahim Saraçoğlu tarafından sıklıkla tavsiye ediliyor. Her gün havuç suyu içerek, vücudunuzu daha zinde tutabilir, kendinizi gün boyudinç hissedebilirsiniz.

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