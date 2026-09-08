Eli kanlı teröristi reklam yüzü yapan Adidas'a tokat gibi cevap! İşte İsrail İt’lerinin sakat bıraktığı o sabiler
Gazze’de katliam yaparken bacağını kaybeden siyonist İsrail teröristi "tek ayakkabı" kampanyasına reklam yüzü yapan Alman markası Adidas, büyük bir skandala imza attı. Katil ordunun mensubunu parlatıp Gazze’de bacakları kopan binlerce mazlum çocuğu görmezden gelen siyonist sevdalısı markaya karşı tüm dünyada dev bir boykot dalgası başladı. İşte bunlar da İsrail’in sakat bıraktığı Gazzeli çocuklar…