Eli kanlı teröristi reklam yüzü yapan Adidas'a tokat gibi cevap! İşte İsrail İt’lerinin sakat bıraktığı o sabiler

Dün Nazi’lerle bugün İsrail’le! Kökeni Nazi Almanya’sına kadar uzanan marka, yakın tarihte İsrail ile kurumsal ilişkilerini ciddi şekilde büyüttü. Kurucusu Adolf (Adi) Dassler ve kardeşi Rudolf Dassler’ın Nazi Partisi’ndeki varlığını kabul eden ancak dönemin diğer Alman markalarının aksine o dönemdeki sorumluluklarını sahiplenmeyen Adidas, İsrail Futbol Federasyonu ve Tel Aviv Maratonu sponsorluğu, tekstil şirketi Delta Galil ile küresel iç çamaşırı lisans anlaşması, Maccabi Haifa ve Maccabi Tel Aviv gibi spor kulüpleriyle ortaklık gibi faaliyetler yürüttü. Siyonizmi sivil toplum ayağında da yalnız bırakmayan marka, İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in kurduğu Peres Barış ve İnovasyon Merkezi gibi kuruluşlarla hibe anlaşmaları yaptı.