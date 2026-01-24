Eleştiriler sonrası Mehmet Şimşek’ten yeni hamle! Tarih verildi, emeklilere 10 bin lira ek ödeme geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önderliğinde hazırlanan "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi", geliri belirli bir sınırın altında kalan emekli ve dar gelirlilere aylık 10 bin liraya kadar ek nakit desteği sağlamayı hedefliyor. Sistemde, devlet tarafından belirlenen "Geçim İndeksi"nin altında kalan fark, doğrudan vatandaşın hesabına yatırılacak. Pilot uygulamasının Haziran veya Temmuz aylarında başlaması beklenen model, Türkiye’de sosyal yardım anlayışını kökten değiştirecek bir reform niteliği taşıyor.