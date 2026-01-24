Eleştiriler sonrası Mehmet Şimşek’ten yeni hamle! Tarih verildi, emeklilere 10 bin lira ek ödeme geliyor

Fark Ödenecek: Eğer hane geliri, belirlenen geçim indeksinin altındaysa, aradaki fark devlet tarafından "Sosyal Maaş" olarak hesaba yatırılacak. Sistemin nasıl işleyeceğini somut bir örnekle açıklayan Tayyar, emeklilerin de bu kapsama gireceğini belirtti: "Misal; hane geliri 20 bin lira, belirlenen geçim indeksi 30 bin lira olursa, aradaki 10 bin liralık fark vatandaşa ödenecek. Şartları uyan emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek."